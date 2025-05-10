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Милан
09.05.2025 21:45 – FT 3 : 1
Болонья
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Италия
10 мая 2025, 00:53 | Обновлено 10 мая 2025, 01:03
224
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Милан – Болонья – 3:1. Золотарчук из Украины оформил дубль. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Серии А

10 мая 2025, 00:53 | Обновлено 10 мая 2025, 01:03
224
0
Милан – Болонья – 3:1. Золотарчук из Украины оформил дубль. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес (справа)

В матче 36-го тура Серии А «Милан» одержал победу над «Болоньей» со счетом 3:1.

После безголевого первого тайма гости открыли счет на 49-й минуте благодаря голу Риккардо Орсолини. Однако россонери затем восстановили равновесие: на 73-й минуте Сантьяго Хименес сравнял счет после передачи Кристиана Пулишича. Через шесть минут Пулишич сам вывел «Милан» вперед, а в компенсированное время Хименес оформил дубль, установив окончательный счет (3:1).

Этот матч имел особый символизм: игроки «россонери» вышли на поле в футболках с девичьими фамилиями своих матерей в честь Дня матери, который празднуется в Италии в воскресенье, 11 мая. На спине Хименеса была указана фамилия Золотарчук – в честь его матери, а также деда по материнской линии, имеющего украинское происхождение. Для Хименеса это был эмоциональный момент – отличиться дублем в футболке с украинской фамилией Золотарчук.

«Болонья» занимает 7-е место с 62 очками, а «Милан» — на 8-й позиции с 60 баллами. Эти две команды сыграют в финале Кубка Италии — 14 мая в Риме. Топ-6 команд попадут в еврокубки, плюс победитель Кубка (для него будет предоставлена путевка в Лигу Европы).

Серия А. 36-й тур, 9 мая 2025

Милан – Болонья – 3:1

Голы: Хименес 73, 90+2, Пулишич 79 – Орсолини 49

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Риккардо Орсолини, 49 мин

ГОЛ! 1:1. Сантьяго Хименес, 73 мин

ГОЛ! 2:1. Кристиан Пулишич, 79 мин

ГОЛ! 3:1. Сантьяго Хименес 90+2 мин

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Милан Серия A Болонья фото чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич Риккардо Орсолини видео голов и обзор Милан - Болонья Сантьяго Хименес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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