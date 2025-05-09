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Чемпионат Италии
Милан
09.05.2025 21:45 – FT 3 : 1
Болонья
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Италия
09 мая 2025, 23:59 | Обновлено 10 мая 2025, 00:55
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Репетиция финала. Милан обыграл Болонью и приблизился к зоне еврокубков

Болонья занимает 7-е место с 62 очка, а Милан – на 8-й позиции с 60 пунктами

09 мая 2025, 23:59 | Обновлено 10 мая 2025, 00:55
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Репетиция финала. Милан обыграл Болонью и приблизился к зоне еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

В матче 36-го тура Серии А «Милан» одержал победу над «Болоньей» со счетом 3:1.

После безголевого первого тайма гости открыли счет на 49-й минуте благодаря голу Риккардо Орсолини.

Однако россонери затем восстановили равновесие: на 73-й минуте Сантьяго Хименес сравнял счет после передачи Кристиана Пулишича.

Через шесть минут Пулишич сам вывел «Милан» вперед, а в компенсированное время Хименес оформил дубль, установив окончательный счет (3:1).

«Болонья» занимает 7-е место с 62 очками, а «Милан» — на 8-й позиции с 60 баллами. Эти две команды сыграют в финале Кубка Италии — 14 мая в Риме.

Топ-6 команд попадут в еврокубки, плюс победитель Кубка (для него будет предоставлена путевка в Лигу Европы).

Серия А. 36-й тур, 9 мая 2025

Милан – Болонья – 3:1

Голы: Хименес 73, 90+2, Пулишич 79 – Орсолини 49

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Милан Болонья Милан - Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A Сантьяго Хименес Риккардо Орсолини Кристиан Пулишич видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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