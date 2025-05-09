Репетиция финала. Милан обыграл Болонью и приблизился к зоне еврокубков

В матче 36-го тура Серии А «Милан» одержал победу над «Болоньей» со счетом 3:1.

После безголевого первого тайма гости открыли счет на 49-й минуте благодаря голу Риккардо Орсолини.

Однако россонери затем восстановили равновесие: на 73-й минуте Сантьяго Хименес сравнял счет после передачи Кристиана Пулишича.

Через шесть минут Пулишич сам вывел «Милан» вперед, а в компенсированное время Хименес оформил дубль, установив окончательный счет (3:1).

«Болонья» занимает 7-е место с 62 очками, а «Милан» — на 8-й позиции с 60 баллами. Эти две команды сыграют в финале Кубка Италии — 14 мая в Риме.

Топ-6 команд попадут в еврокубки, плюс победитель Кубка (для него будет предоставлена путевка в Лигу Европы).

Серия А. 36-й тур, 9 мая 2025

Милан – Болонья – 3:1

Голы: Хименес 73, 90+2, Пулишич 79 – Орсолини 49

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея