Репетиция финала. Милан обыграл Болонью и приблизился к зоне еврокубков
Болонья занимает 7-е место с 62 очка, а Милан – на 8-й позиции с 60 пунктами
В матче 36-го тура Серии А «Милан» одержал победу над «Болоньей» со счетом 3:1.
После безголевого первого тайма гости открыли счет на 49-й минуте благодаря голу Риккардо Орсолини.
Однако россонери затем восстановили равновесие: на 73-й минуте Сантьяго Хименес сравнял счет после передачи Кристиана Пулишича.
Через шесть минут Пулишич сам вывел «Милан» вперед, а в компенсированное время Хименес оформил дубль, установив окончательный счет (3:1).
«Болонья» занимает 7-е место с 62 очками, а «Милан» — на 8-й позиции с 60 баллами. Эти две команды сыграют в финале Кубка Италии — 14 мая в Риме.
Топ-6 команд попадут в еврокубки, плюс победитель Кубка (для него будет предоставлена путевка в Лигу Европы).
Серия А. 36-й тур, 9 мая 2025
Милан – Болонья – 3:1
Голы: Хименес 73, 90+2, Пулишич 79 – Орсолини 49
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