Украинские корни. Вышел на игру с именем Золотарчук и сделал дубль за Милан

В матче 36-го тура Серии А «Милан» одержал волевую победу над «Болоньей» со счетом 3:1, а главным героем встречи стал Сантьяго Хименес, оформивший дубль.

Этот матч имел особый символизм: игроки «россонери» вышли на поле в футболках с девичьими фамилиями своих матерей в честь Дня матери, который празднуется в Италии в воскресенье, 11 мая. На спине Хименеса была указана фамилия Золотарчук – в честь его матери, а также деда по материнской линии, имеющего украинское происхождение.

Во втором тайме «Болонья» вышла вперед после гола Орсолини, но «Милан» не сдался. Сначала Хименес отличился на 73-й минуте, сравняв счет, а в компенсированное время установил окончательный результат (3:1). Еще один мяч забил Кристиан Пулишич.

Для Хименеса это был эмоциональный момент – отличиться дублем в футболке с украинской фамилией Золотарчук.

Серия А. 36-й тур, 9 мая 2025

Милан – Болонья – 3:1

Голы: Хименес, 73, 90+2, Пулишич, 79 – Орсолини, 49

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