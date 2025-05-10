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Милан
09.05.2025 21:45 – FT 3 : 1
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Италия
10 мая 2025, 00:23 | Обновлено 10 мая 2025, 00:56
574
3

Украинские корни. Вышел на игру с именем Золотарчук и сделал дубль за Милан

Сантьяго Хименес отправил два мяча в ворота соперников из Болоньи

10 мая 2025, 00:23 | Обновлено 10 мая 2025, 00:56
574
3
Украинские корни. Вышел на игру с именем Золотарчук и сделал дубль за Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес (слева)

В матче 36-го тура Серии А «Милан» одержал волевую победу над «Болоньей» со счетом 3:1, а главным героем встречи стал Сантьяго Хименес, оформивший дубль.

Этот матч имел особый символизм: игроки «россонери» вышли на поле в футболках с девичьими фамилиями своих матерей в честь Дня матери, который празднуется в Италии в воскресенье, 11 мая. На спине Хименеса была указана фамилия Золотарчук – в честь его матери, а также деда по материнской линии, имеющего украинское происхождение.

Во втором тайме «Болонья» вышла вперед после гола Орсолини, но «Милан» не сдался. Сначала Хименес отличился на 73-й минуте, сравняв счет, а в компенсированное время установил окончательный результат (3:1). Еще один мяч забил Кристиан Пулишич.

Для Хименеса это был эмоциональный момент – отличиться дублем в футболке с украинской фамилией Золотарчук.

Серия А. 36-й тур, 9 мая 2025

Милан – Болонья – 3:1

Голы: Хименес, 73, 90+2, Пулишич, 79 – Орсолини, 49

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Милан Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич Риккардо Орсолини Милан - Болонья Сантьяго Хименес фото видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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andre_lui
Тому у Болоньї і не було шансів. Хоча в цьому сезоні Мілану вже мало що світить. Хіба що гра за імя, престиж з прицілом на наступний сезон. Важливішим з точки зору результату є матч за кубок. В наступному сезоні Мілан повинен бути вище. Здається є для цього підстави  
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+2
ivankondrat96
Мілан знову зробив камбек. Поки не припече, грати не починають)
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+2
apepa
Пусть и играет в этой футболке..
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0
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