Вольфсбург и Хоффенхайм выдали голевую перестрелку в Бундеслиге
Состоялся стартовый матч 33 тура Бундеслиги
«Вольфсбург» в домашнем поединке расписал результативную ничью с «Хоффенхаймом» в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги. Команды сыграли в открытом футболе.
Уже на первой минуте встречи защитник гостей Лео Эстигор «срезал» мяч в собственные ворота, оставив Оливера Бауманна не у дел. На 34-й минуте игры чешский защитник гостей Павел Кадержабек, забил и сравнял счет в игре.
Во втором тайме команды активно атаковали, но забить смогли только в конце встречи. Форвард Йонас Винд вывел «волков» вперед на 84 минуте игры, но «Хоффенхайм» отыгрался благодаря точному удару Мариуса Бультера на 84 минуте игры.
В нынешнем сезоне Вольфсбург занимает 12 строчку Бундеслиги, имея 40 турнирных баллов после 33 сыгранных матчей.Хоффенхайм находится на 12 строчке турнирной таблицы с 32 баллами после 33 матчей.
Бундеслига. 33 тур.
Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2
Голы: Винд, 84 – Эстигор, 1 (аг), Кадержабек, 34, Бультер, 84.
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