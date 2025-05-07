В пятницу, 9 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Германии между Вольфсбургом и Хоффенхаймом. Игра стартует в 21:30 по Киеву.

Вольфсбург

На данный момент команда находится на 12 месте в лиге и имеет на своем счету 39 очков. Никаких турнирных целей у клуба нет – ни еврокубки, ни зона вылета «зелено-белым» уже недостижимы. В Кубке Германии коллектив дошел до четвертьфинала, где минимально уступил «РБ Лейпциг».

Хоффенхайм

После 32 игр «сине-белые» уходят на безопасной 15-й позиции в чемпионате, имея в активе 31 балл. Всего 2 очка нужно набрать клубу, чтобы математически обеспечить себе место в Бундеслиге на следующий сезон, однако если «Гайденгайм» не победит в следующих 2 поединках, можно обойтись и без этого. В Лиге Европы в этом сезоне «Хоффенхайм». вылетел после первого этапа, заняв 27-е место в таблице, а в кубке вылетел от того же «Вольфсбурга» в 1/8 финала.

Личные встречи

За последние 5 очных противостояний «Вольфсбург» одержал 3 победы, в 1 матче выиграл «Хоффенхайм», а еще 1 закончился вничью. В этом сезоне команды противостояли дважды – в первом круге чемпионата и кубке. В обоих поединках с общим счетом 4:0 победили волки.

Интересные факты

«Вольфсбург» не может победить уже в течение 8 матчей в чемпионате. В последний раз команда одерживала победу еще в начале марта против «Вердера».

Не намного лучше статистика и у «Хоффенхайма» - 2 победы в последних 10-х играх Бундеслиги.

«Хоффенхайм» пропустил 62 гола в этом сезоне лиги - худшие показатели только у «Бохума» и «Гольштайна Киля».

За последние 15 игр «Вольфсбург» получил только 12 очков – 3-й самый плохой показатель среди команд чемпионата.

Возможные стартовые составы

Вольфсбург: Грабара – Кулиеракис, Вавро, Фишер – Мегле, Вранкс, Ольсен – Виммер, Дардай – Амура, Винд

Хоффенхайм: Филлип – Нсоки, Эстигор, Чавес – Бультер, Штах, Бишоф, Кадержабек – Крамарич, Туре – Гложек

Прогноз

Команды сейчас находятся на примерно одинаковом уровне, поэтому спрогнозировать победителя довольно проблематично. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Вольфсбург Хоффенхайм Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку

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