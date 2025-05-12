Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реалу после поражения от Барселоны предложили подписать легенду АПЛ 
Испания
12 мая 2025, 00:59 |
331
0

Реалу после поражения от Барселоны предложили подписать легенду АПЛ 

Кевин Де Брюйне может перебраться в Мадрид

12 мая 2025, 00:59 |
331
0
Реалу после поражения от Барселоны предложили подписать легенду АПЛ 
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

По информации испанских СМИ, услуги Кевина де Брюйне были предложены мадридскому «Реалу». Мадридский клуб принял это во внимание, но сейчас стратегия заключается в том, чтобы подписывать молодых игроков. Окончательное решение будет за новым главным тренером клуба, которым должен стать Хаби Алонсо.

В этом сезоне за «Манчестер Сити» Кевин провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал восемь результативных передач.

По теме:
«Заслуживает этого». Перес срочно позвонил Алонсо после провала в Классико
ВИДЕО. Комментарии Флика и Анчелотти после Эль-Классико
Лидер Барселоны «наехал» на судью после победы в Эль-Классико
Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Футбол | 11 мая 2025, 09:20 32
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха

Одно результативное действие на четверых и сомнительные перспективы – факты, с которыми не поспоришь

Журналист – о Довбике: «Пойду против течения, но это у него в крови»
Футбол | 12 мая 2025, 01:36 1
Журналист – о Довбике: «Пойду против течения, но это у него в крови»
Журналист – о Довбике: «Пойду против течения, но это у него в крови»

Фурио Зара назвал Артема настоящим форвардом

Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Бокс | 11.05.2025, 09:17
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Футбол | 11.05.2025, 02:53
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
ФОТО. Вот как отдыхает жена футболиста киевского Динамо. Роскошь
Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Футбол | 11.05.2025, 19:21
Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Очередной камбек. Барселона в голевой перестрелке победила Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
10.05.2025, 19:48 2
Хоккей
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 3
Бокс
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 3
Футбол
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
10.05.2025, 16:07 2
Футбол
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 35
Футбол
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем