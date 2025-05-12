Реалу после поражения от Барселоны предложили подписать легенду АПЛ
Кевин Де Брюйне может перебраться в Мадрид
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.
По информации испанских СМИ, услуги Кевина де Брюйне были предложены мадридскому «Реалу». Мадридский клуб принял это во внимание, но сейчас стратегия заключается в том, чтобы подписывать молодых игроков. Окончательное решение будет за новым главным тренером клуба, которым должен стать Хаби Алонсо.
В этом сезоне за «Манчестер Сити» Кевин провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал восемь результативных передач.
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