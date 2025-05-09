Буковина – Металлит 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 10 мая в 16:00 по Киеву
В субботу, 10 мая состоится матч 6-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Металлистом 1925». Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Буковина
После 19 игр команда занимает 6 место в группе и имеет в активе 27 очков. Расстояние до топ-4 составляет уже 5 зачетных пунктов, так что шансы на повышение у коллектива минимальны. Очень мощную кампанию выдал клуб в Кубке Украины, где смог пробиться в полуфинал. Однако уже там потерпел поражение от киевского «Динамо» со счетом 1:4.
Металлист 1925
Новичок чемпионата на данный момент имеет 32 балла и находится на 4-й позиции, позволяющей сыграть в плей-офф за повышение в классе. 3 очка отделяют команду от 2-го места и прямого повышения, а снизу на таком же расстоянии находится «Агробизнес». Из кубка коллектив вылетел в 1/16, где потерпел разгромное поражение 0:4 против ровенского «Вереса».
Личные встречи
В официальных поединках команды встречались всего раз – 14 апреля этого года, в матче 2-го тура чемпионской группы. Тогда игра завершилась победой «Металлиста 1925» со счетом 2:1.
Интересные факты
- «Буковина» забила меньше всего голов в этом сезоне Первой лиги среди команд чемпионской группы – 17. Такой же показатель у «Агробизнеса».
- «Металлист 1925» пропустил всего 15 голов за 19 игр в чемпионате, лучшая статистика только у «Эпицентра» и «Кудровки».
- «Буковина» получила 16 очков в 9 домашних играх лиги – 4-й лучший показатель среди команд чемпионата.
Возможные стартовые составы
Металлист 1925: Варакута – Кравец, Черноморец, Имереков, Салюк – Литвиненко – Рашица, Калитвинцев, Юрченко, Моура – Мба
Буковина: Каневцев – Морговский, Бусько, Лопыренок, Солдат – Колцов – Кожушко, Хамелюк, Тущенко – Бойчук, Гончарук
Прогноз
Команды не забивают много голов в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.54.
16:00
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