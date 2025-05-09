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Первая лига
Буковина
10.05.2025 16:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
09 мая 2025, 22:31 |
169
1

Буковина – Металлит 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 10 мая в 16:00 по Киеву

09 мая 2025, 22:31 |
169
1
Буковина – Металлит 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист 1925

В субботу, 10 мая состоится матч 6-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Металлистом 1925». Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Буковина

После 19 игр команда занимает 6 место в группе и имеет в активе 27 очков. Расстояние до топ-4 составляет уже 5 зачетных пунктов, так что шансы на повышение у коллектива минимальны. Очень мощную кампанию выдал клуб в Кубке Украины, где смог пробиться в полуфинал. Однако уже там потерпел поражение от киевского «Динамо» со счетом 1:4.

Металлист 1925

Новичок чемпионата на данный момент имеет 32 балла и находится на 4-й позиции, позволяющей сыграть в плей-офф за повышение в классе. 3 очка отделяют команду от 2-го места и прямого повышения, а снизу на таком же расстоянии находится «Агробизнес». Из кубка коллектив вылетел в 1/16, где потерпел разгромное поражение 0:4 против ровенского «Вереса».

Личные встречи

В официальных поединках команды встречались всего раз – 14 апреля этого года, в матче 2-го тура чемпионской группы. Тогда игра завершилась победой «Металлиста 1925» со счетом 2:1.

Интересные факты

  • «Буковина» забила меньше всего голов в этом сезоне Первой лиги среди команд чемпионской группы – 17. Такой же показатель у «Агробизнеса».
  • «Металлист 1925» пропустил всего 15 голов за 19 игр в чемпионате, лучшая статистика только у «Эпицентра» и «Кудровки».
  • «Буковина» получила 16 очков в 9 домашних играх лиги – 4-й лучший показатель среди команд чемпионата.

Возможные стартовые составы

Металлист 1925: Варакута – Кравец, Черноморец, Имереков, Салюк – Литвиненко – Рашица, Калитвинцев, Юрченко, Моура – Мба

Буковина: Каневцев – Морговский, Бусько, Лопыренок, Солдат – Колцов – Кожушко, Хамелюк, Тущенко – Бойчук, Гончарук

Прогноз

Команды не забивают много голов в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Буковина
10 мая 2025 -
16:00
Металлист 1925
Тотал меньше 2.5 1.54 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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Комментарии 1
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apepa
Пожелаю харьковчанам побороцца за второе место. Хотя не все от нас уже зависит. А от Полтавы города в реке которой гребанный Пётр Первый потерял свою подзорную трубу..
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