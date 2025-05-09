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Первая лига
Агробизнес
10.05.2025 14:00 - : -
ЮКСА
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Украина. Первая лига
09 мая 2025, 21:33 |
67
1

Агробизнес – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 10 мая в 14:00 по Киеву

09 мая 2025, 21:33 |
67
1
Агробизнес – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В субботу, 10 мая состоится матч 6-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «ЮКСА». Игра стартует в 14:00 по киевскому времени.

Агробизнес

Очень уверенно начала сезон волочицкая команда, однако долго ее потенциала не хватило. Безвыигрышная серия коллектива длится уже 10 игр, хотя до этого было 9 побед в 9 стартовых матчах чемпионата. Сейчас команда с 29 очками в активе занимает 5 место Первой лиги, а отрыв в зону переходных матчей за выход в УПЛ составляет уже 3 очка. Кубок Украины клуб покинул после поражения «ФК Николаев» в 1/64 финала.

ЮКСА

На данный момент коллектив находится на последней, 8-й позиции в чемпионской группе, имея на счету 26 очков. За 3 матча до завершения чемпионата от топ-4 команду отделяет 6 очков, поэтому, скорее всего, мы не увидим ее в высшем дивизионе следующего года. Из кубка клуб вылетел на стадии 1/8 после поражения против «Александрии».

Личные встречи

За всю историю команды встречались всего 1 раз – в матче первого тура этого сезона. Тогда игра завершилась нулевой ничьей.

Интересные факты

  • «Агробизнес» – единственная команда чемпионской группы, имеющая отрицательную разницу забитых/пропущенных голов. Команда пропустила 23 и забила 17 мячей.
  • «ЮКСА» забила 30 голов в этом сезоне Первой лиги. Среди команд чемпионской группы лучший показатель только у «Эпицентра» – 32.
  • Ни одна команда Первой лиги не пропустила больше мячей, чем «ЮКСА» в этом сезоне – 29.
  • «Агробизнес» проиграл 4/5 матчей второго круга чемпионата, всего на этом отрезке он получил всего 1 балл, благодаря ничьей против той же «ЮКСА».

Возможные стартовые составы

Агробизнес: Хмелевский – Слива, Зинь, Сидоренко, Гаврушко – Семка, Теплый, Толочко, Глоба – Войтиховский, Казак

ЮКСА: Баранцов – Синегуб, Юзефович, Селин, Татарков – Евдокимов, Лукьянчук – Кононов, Асасио, Ромариньо – Геррейро

Прогноз

Обе команды имеют проблемы с защитой, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua
Агробизнес
10 мая 2025 -
14:00
ЮКСА
Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку

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Агробизнес ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины чемпионат Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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apepa
Не интересно. Обе команды не борюцца за повышение и займут места с 5 по 8е в чемпионской группе. Давайте следущий анонс..
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