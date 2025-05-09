В субботу, 10 мая состоится матч 6-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «ЮКСА». Игра стартует в 14:00 по киевскому времени.

Агробизнес

Очень уверенно начала сезон волочицкая команда, однако долго ее потенциала не хватило. Безвыигрышная серия коллектива длится уже 10 игр, хотя до этого было 9 побед в 9 стартовых матчах чемпионата. Сейчас команда с 29 очками в активе занимает 5 место Первой лиги, а отрыв в зону переходных матчей за выход в УПЛ составляет уже 3 очка. Кубок Украины клуб покинул после поражения «ФК Николаев» в 1/64 финала.

ЮКСА

На данный момент коллектив находится на последней, 8-й позиции в чемпионской группе, имея на счету 26 очков. За 3 матча до завершения чемпионата от топ-4 команду отделяет 6 очков, поэтому, скорее всего, мы не увидим ее в высшем дивизионе следующего года. Из кубка клуб вылетел на стадии 1/8 после поражения против «Александрии».

Личные встречи

За всю историю команды встречались всего 1 раз – в матче первого тура этого сезона. Тогда игра завершилась нулевой ничьей.

Интересные факты

«Агробизнес» – единственная команда чемпионской группы, имеющая отрицательную разницу забитых/пропущенных голов. Команда пропустила 23 и забила 17 мячей.

«ЮКСА» забила 30 голов в этом сезоне Первой лиги. Среди команд чемпионской группы лучший показатель только у «Эпицентра» – 32.

Ни одна команда Первой лиги не пропустила больше мячей, чем «ЮКСА» в этом сезоне – 29.

«Агробизнес» проиграл 4/5 матчей второго круга чемпионата, всего на этом отрезке он получил всего 1 балл, благодаря ничьей против той же «ЮКСА».

Возможные стартовые составы

Агробизнес: Хмелевский – Слива, Зинь, Сидоренко, Гаврушко – Семка, Теплый, Толочко, Глоба – Войтиховский, Казак

ЮКСА: Баранцов – Синегуб, Юзефович, Селин, Татарков – Евдокимов, Лукьянчук – Кононов, Асасио, Ромариньо – Геррейро

Прогноз

Обе команды имеют проблемы с защитой, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua Агробизнес ЮКСА Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку

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