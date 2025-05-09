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Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 22:05 | Обновлено 09 мая 2025, 22:27
259
0

День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером

Киевской команде для чемпионства достаточно набрать 4 очка в двух матчах

09 мая 2025, 22:05 | Обновлено 09 мая 2025, 22:27
259
0
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
УПЛ

9 мая стартовал 28-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча с участием гранда украинского футбола, и оба поединка завершились в нулевую ничью

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря в Киеве имела численный перевес в игре с Шахтером (0:0), Полесье в Житомире сохранило ворота в неприкосновенности в игре против киевского Динамо (0:0).

За два тура до конца Динамо продолжает лидировать (68 очков), второе место занимает Александрия (63 очка и игра в запасе), Шахтер идет третьим (58 баллов).

Киевской команде достаточно набрать 4 очка в последних двух матчах (против Черноморца и Колоса), чтобы стать чемпионом.

Александрии, чтобы отфиксировать вторую позицию, нужно взять 2 очка в последних трех турах.

Надежды Шахтера связаны с финалом Кубка Украины – в случае победы над Динамо горняки получат право выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.

С кем сыграют Динамо, Александрия и Шахтер в последних турах

  • Динамо: Черноморец (18 мая, в гостях), Колос (24 мая, дома)
  • Александрия: Карпаты (11 мая, в гостях), Верес (18 мая дома), Черноморец (24 мая, в гостях)
  • Шахтер: Ингулец (18 мая, в гостях), Рух (24 мая, в гостях)

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Полесье (44), Кривбасс, Карпаты (по 43).

В зоне переходных матчей: Ворскла (25), Левый Берег (23), на вылет стоят: Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

28-й тур. 9–12 мая

  • 09.05. 15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 0:0
  • 09.05. 18:00. Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0
  • 10.05. 13:00. Ворскла Полтава – Черноморец
  • 10.05. 15:30. Оболонь Киев – ЛНЗ Черкассы
  • 10.05. 18:00. Рух Львов – Верес Ровно
  • 11.05. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Колос Ковалевка
  • 11.05. 18:00. Карпаты Львов – Александрия
  • 12.05. 15:30. Ингулец Петрово – Левый Берег

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 28 20 8 0 59 - 17 68
2 Александрия 27 19 6 2 42 - 19 63
3 Шахтер Донецк 28 17 7 4 64 - 24 58
4 Полесье 28 11 11 6 36 - 27 44
5 Карпаты Львов 27 12 7 8 38 - 30 43
6 Кривбасс 27 12 7 8 32 - 24 43
7 Заря 28 11 4 13 31 - 37 37
8 Верес 27 9 8 10 31 - 38 35
9 Рух Львов 27 8 10 9 27 - 25 34
10 Колос Ковалевка 27 6 11 10 23 - 23 29
11 Оболонь 27 7 7 13 18 - 42 28
12 ЛНЗ Черкассы 27 7 7 13 24 - 36 28
13 Ворскла 27 6 7 14 22 - 35 25
14 Левый берег 27 6 5 16 16 - 36 23
15 Ингулец 27 4 8 15 17 - 41 20
16 Черноморец 27 5 3 19 17 - 43 18
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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