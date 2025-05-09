День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Киевской команде для чемпионства достаточно набрать 4 очка в двух матчах
9 мая стартовал 28-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу были сыграны две матча с участием гранда украинского футбола, и оба поединка завершились в нулевую ничью
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Луганская Заря в Киеве имела численный перевес в игре с Шахтером (0:0), Полесье в Житомире сохранило ворота в неприкосновенности в игре против киевского Динамо (0:0).
За два тура до конца Динамо продолжает лидировать (68 очков), второе место занимает Александрия (63 очка и игра в запасе), Шахтер идет третьим (58 баллов).
Киевской команде достаточно набрать 4 очка в последних двух матчах (против Черноморца и Колоса), чтобы стать чемпионом.
Александрии, чтобы отфиксировать вторую позицию, нужно взять 2 очка в последних трех турах.
Надежды Шахтера связаны с финалом Кубка Украины – в случае победы над Динамо горняки получат право выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.
С кем сыграют Динамо, Александрия и Шахтер в последних турах
- Динамо: Черноморец (18 мая, в гостях), Колос (24 мая, дома)
- Александрия: Карпаты (11 мая, в гостях), Верес (18 мая дома), Черноморец (24 мая, в гостях)
- Шахтер: Ингулец (18 мая, в гостях), Рух (24 мая, в гостях)
Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Полесье (44), Кривбасс, Карпаты (по 43).
В зоне переходных матчей: Ворскла (25), Левый Берег (23), на вылет стоят: Ингулец (20), Черноморец (18).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
28-й тур. 9–12 мая
- 09.05. 15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 0:0
- 09.05. 18:00. Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0
- 10.05. 13:00. Ворскла Полтава – Черноморец
- 10.05. 15:30. Оболонь Киев – ЛНЗ Черкассы
- 10.05. 18:00. Рух Львов – Верес Ровно
- 11.05. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Колос Ковалевка
- 11.05. 18:00. Карпаты Львов – Александрия
- 12.05. 15:30. Ингулец Петрово – Левый Берег
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|28
|20
|8
|0
|59 - 17
|68
|2
|Александрия
|27
|19
|6
|2
|42 - 19
|63
|3
|Шахтер Донецк
|28
|17
|7
|4
|64 - 24
|58
|4
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36 - 27
|44
|5
|Карпаты Львов
|27
|12
|7
|8
|38 - 30
|43
|6
|Кривбасс
|27
|12
|7
|8
|32 - 24
|43
|7
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31 - 37
|37
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31 - 38
|35
|9
|Рух Львов
|27
|8
|10
|9
|27 - 25
|34
|10
|Колос Ковалевка
|27
|6
|11
|10
|23 - 23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18 - 42
|28
|12
|ЛНЗ Черкассы
|27
|7
|7
|13
|24 - 36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22 - 35
|25
|14
|Левый берег
|27
|6
|5
|16
|16 - 36
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17 - 41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17 - 43
|18
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