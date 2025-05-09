День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером

9 мая стартовал 28-й тур Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу были сыграны две матча с участием гранда украинского футбола, и оба поединка завершились в нулевую ничью

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Луганская Заря в Киеве имела численный перевес в игре с Шахтером (0:0), Полесье в Житомире сохранило ворота в неприкосновенности в игре против киевского Динамо (0:0).

За два тура до конца Динамо продолжает лидировать (68 очков), второе место занимает Александрия (63 очка и игра в запасе), Шахтер идет третьим (58 баллов).

Киевской команде достаточно набрать 4 очка в последних двух матчах (против Черноморца и Колоса), чтобы стать чемпионом.

Александрии, чтобы отфиксировать вторую позицию, нужно взять 2 очка в последних трех турах.

Надежды Шахтера связаны с финалом Кубка Украины – в случае победы над Динамо горняки получат право выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.

С кем сыграют Динамо, Александрия и Шахтер в последних турах

Динамо: Черноморец (18 мая, в гостях), Колос (24 мая, дома)

Черноморец (18 мая, в гостях), Колос (24 мая, дома) Александрия: Карпаты (11 мая, в гостях), Верес (18 мая дома), Черноморец (24 мая, в гостях)

Карпаты (11 мая, в гостях), Верес (18 мая дома), Черноморец (24 мая, в гостях) Шахтер: Ингулец (18 мая, в гостях), Рух (24 мая, в гостях)

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (68), Александрия (63), Шахтер (58), Полесье (44), Кривбасс, Карпаты (по 43).

В зоне переходных матчей: Ворскла (25), Левый Берег (23), на вылет стоят: Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

28-й тур. 9–12 мая

09.05. 15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 0:0

09.05. 18:00. Полесье Житомир – Динамо Киев – 0:0

10.05. 13:00. Ворскла Полтава – Черноморец

10.05. 15:30. Оболонь Киев – ЛНЗ Черкассы

10.05. 18:00. Рух Львов – Верес Ровно

11.05. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Колос Ковалевка

11.05. 18:00. Карпаты Львов – Александрия

12.05. 15:30. Ингулец Петрово – Левый Берег

🏆 Турнирная таблица