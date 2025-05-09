Кто повесил бублик? Определена соперница Костюк в 3-м раунде турнира в Риме
Лейла Фернандес в двух сетах одолела Антонию Ружич во втором круге тысячника в Италии
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В третьем раунде тысячника Марта сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WTA 26), которая в своем поединке второго круга прошла хорватку Антонию Ружич (WTA 117).
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Лейла Фернандес (Канада) [24] – Антония Ружич (Хорватия) [Q] – 6:4, 6:0
Лейла и Ружич провели первое очное противостояние.
Ранее Костюк ни разу не играла против Фернандес.
Матч против Ружич стал для Лейлы первым на кортах Рима. Она пропустила стадию 1/64 финала благодаря посеву. А вот Марта в столице Италии добыла уже две победы: над Александрой Эалой и Дарьей Касаткиной.
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