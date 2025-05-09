Кто повесил бублик? Определена соперница Костюк в 3-м раунде турнира в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В третьем раунде тысячника Марта сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес (WTA 26), которая в своем поединке второго круга прошла хорватку Антонию Ружич (WTA 117).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Лейла Фернандес (Канада) [24] – Антония Ружич (Хорватия) [Q] – 6:4, 6:0

Лейла и Ружич провели первое очное противостояние.

Ранее Костюк ни разу не играла против Фернандес.

Матч против Ружич стал для Лейлы первым на кортах Рима. Она пропустила стадию 1/64 финала благодаря посеву. А вот Марта в столице Италии добыла уже две победы: над Александрой Эалой и Дарьей Касаткиной.