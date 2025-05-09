9 мая вторая ракетка Украины Марта Костюк в двух сетах переиграла Дарью Касаткину и вышла в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Украинка победила со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 27 минут. Марта провела седьмое очное противостояние против Дарьи и в третий раз отпраздновала викторию.

После завершения встречи Костюк подошла к сетке и пожала руку Касаткиной. Дарья – экс-россиянка и сейчас выступает под флагом Австралии. Еще в начале полномасштабного вторжения Касаткина высказалась против войны.

Перед стартом сегодняшнего поединка Костюк и Федерация тенниса Украины опубликовали заявления, в которых поблагодарили Дарью за ее позицию.

ВИДЕО. Пожала ли Костюк руку Касаткиной после матча на супертурнире в Риме?