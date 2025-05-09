ВИДЕО. Пожала ли Костюк руку Касаткиной после матча на супертурнире в Риме?
Марта в двух сетах одолела Дарью и затем поблагодарила соперницу за игру
9 мая вторая ракетка Украины Марта Костюк в двух сетах переиграла Дарью Касаткину и вышла в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Украинка победила со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 27 минут. Марта провела седьмое очное противостояние против Дарьи и в третий раз отпраздновала викторию.
После завершения встречи Костюк подошла к сетке и пожала руку Касаткиной. Дарья – экс-россиянка и сейчас выступает под флагом Австралии. Еще в начале полномасштабного вторжения Касаткина высказалась против войны.
Перед стартом сегодняшнего поединка Костюк и Федерация тенниса Украины опубликовали заявления, в которых поблагодарили Дарью за ее позицию.
ВИДЕО. Пожала ли Костюк руку Касаткиной после матча на супертурнире в Риме?
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