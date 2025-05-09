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  4. ВИДЕО. Пожала ли Костюк руку Касаткиной после матча на супертурнире в Риме?
WTA
09 мая 2025, 20:02 |
1906
2

ВИДЕО. Пожала ли Костюк руку Касаткиной после матча на супертурнире в Риме?

Марта в двух сетах одолела Дарью и затем поблагодарила соперницу за игру

09 мая 2025, 20:02 |
1906
2
ВИДЕО. Пожала ли Костюк руку Касаткиной после матча на супертурнире в Риме?
Twitter. Дарья Касаткина и Марта Костюк

9 мая вторая ракетка Украины Марта Костюк в двух сетах переиграла Дарью Касаткину и вышла в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Украинка победила со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 27 минут. Марта провела седьмое очное противостояние против Дарьи и в третий раз отпраздновала викторию.

После завершения встречи Костюк подошла к сетке и пожала руку Касаткиной. Дарья – экс-россиянка и сейчас выступает под флагом Австралии. Еще в начале полномасштабного вторжения Касаткина высказалась против войны.

Перед стартом сегодняшнего поединка Костюк и Федерация тенниса Украины опубликовали заявления, в которых поблагодарили Дарью за ее позицию.

ВИДЕО. Пожала ли Костюк руку Касаткиной после матча на супертурнире в Риме?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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igorgumeniuk27
Якщо тиснуть руку гравчиням з Казахстану - уродженкам мацкви, котрі офіційно ніколи нічого поганого в сторону рашки не говорили, то чому не тиснути гравчині, котра з перших днів засудила війну і свідомо змінила громадянство? 
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