Шахтер имеет шансы на попадание в основу Лиги Европы. Что для этого нужно?
Горнякам надо выиграть Кубок Украины, чтобы попасть во второй по силе евротурнир
Донецкий Шахтер может начать следующий еврокубковый сезон с основного этапа Лиги Европы 2025/26.
Несмотря на то, что донецкая команда уже потеряла шансы на чемпионство и впервые с сезона 1999/2000 не выступит в Лиге чемпионов, горняки остаются среди претендентов на прямую путевку в ЛЕ.
Это возможно благодаря высокому клубному рейтингу (52.000) и потенциальному ребалансу сетки УЕФА, который может открыть дополнительное место в основном этапе турнира.
Чтобы Шахтер попал напрямую в основной этап Лиги Европы, должно совпасть несколько условий:
🔹 Шахтер должен выиграть Кубок Украины
Финальный матч Шахтера против Динамо состоится 14 мая. Это – ключевой этап, без которого все остальные условия не будут иметь смысла (разве что команда финиширует второй в УПЛ, что на данный момент выглядит маловероятно).
🔹 Должен произойти ребаланс в Лиге Европы
Это станет возможным, если финалист Лиги конференций получит место в Лиге чемпионов или Лиге Европы через национальный чемпионат:
В финале Лиги конференций сыграют Бетис (Испания) и Челси (Англия). Обе команды на данный момент находятся в еврокубковой зоне своих лиг, так что их победа в финале при сохранении позиций в чемпионатах приведет к сдвигу сетки.
Условия для ребаланса: Бетис в случае победы в ЛК должен остаться в топ-6 Ла Лиги, а Челси в случае победы в ЛК должен финишировать в топ-5 АПЛ.
На данный момент Бетис уже гарантировал участие в Лиге Европы, но должен сохранить место в топ-6 (это на 99% выполнено). Челси идет на пятом месте в АПЛ – это нормальный вариант для Шахтера (однако в АПЛ идет плотная борьба за топ-5).
🔹 Шахтеру нужно иметь самый высокий рейтинг среди участников квалификации ЛЕ
Главным конкурентом Шахтера (52.000) в рейтинге является Динамо Загреб (56.000).
Если загребская команда не займет второе место в чемпионате или Кубок Хорватии выиграет нееврокубковая команда (а именно – Славен Белупо победит в финале лидера чемпионата – клуб Риека), тогда Динамо Загреб попадет в другой турнир (ЛЧ или ЛК) и оставит Шахтеру преимущество в рейтинге. В Хорватии идет плотная борьба за чемпионство и еврокубки. За два тура до финиша: Риека (62), Динамо Загреб (61), Хайдук (57).
Сценарий включает и дополнительные пункты:
- Порту не должен финишировать четвертым в чемпионате Португалии (это практически выполнено – Порту имеет преимущество над Брагой в борьбе за третье место в 3 очка и 7 мячей разницы за тур до финиша)
- Фейеноорд не должен финишировать четвертым в чемпионате Нидерландов (это тоже должно сбыться – Фейеноорд идет третьим с преимуществом в три очка над Утрехтом за два тура до конца)
Эти условия имеют значение только при победе Шахтера в финале Кубка Украины. Именно поэтому 14 мая станет критически важным днем: в случае победы горняков над киевлянами начинает действовать вся схема с возможностью выхода донецкого клуба в основу Лиги Европы напрямую.
В случае успеха в Кубке Украины Шахтер сможет воспользоваться этой сложной, но вполне реальной схемой и пропустить изнурительную квалификацию в Лиге Европы. Если же горняки проиграют Динамо в Кубке и не обойдут Александрии в УПЛ, то донецкой команде придется стартовать в квалификации Q2 Лиги конференций.
Таблица ребаланса в Лиге Европы
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
Клубный рейтинг УЕФА 2025
Чемпионат Хорватии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Риека
|34
|17
|11
|6
|46 - 19
|62
|2
|Динамо Загреб
|34
|18
|7
|9
|67 - 40
|61
|3
|Хайдук Сплит
|34
|15
|12
|7
|46 - 33
|57
|4
|Вараждин
|34
|10
|16
|8
|26 - 22
|46
|5
|Славен Белупо
|34
|12
|9
|13
|38 - 43
|45
|6
|Истра 1961
|34
|10
|14
|10
|35 - 41
|44
|7
|Осиек
|34
|11
|8
|15
|44 - 49
|41
|8
|Горица
|34
|9
|10
|15
|29 - 44
|37
|9
|Локомотива Загреб
|34
|9
|8
|17
|41 - 53
|35
|10
|Шибеник
|34
|7
|9
|18
|28 - 56
|28
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