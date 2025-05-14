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Лига Европы
14 мая 2025, 16:35 | Обновлено 14 мая 2025, 16:40
1238
1

Шахтер имеет шансы на попадание в основу Лиги Европы. Что для этого нужно?

Горнякам надо выиграть Кубок Украины, чтобы попасть во второй по силе евротурнир

14 мая 2025, 16:35 | Обновлено 14 мая 2025, 16:40
1238
1
Шахтер имеет шансы на попадание в основу Лиги Европы. Что для этого нужно?
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер может начать следующий еврокубковый сезон с основного этапа Лиги Европы 2025/26.

Несмотря на то, что донецкая команда уже потеряла шансы на чемпионство и впервые с сезона 1999/2000 не выступит в Лиге чемпионов, горняки остаются среди претендентов на прямую путевку в ЛЕ.

Это возможно благодаря высокому клубному рейтингу (52.000) и потенциальному ребалансу сетки УЕФА, который может открыть дополнительное место в основном этапе турнира.

Чтобы Шахтер попал напрямую в основной этап Лиги Европы, должно совпасть несколько условий:

🔹 Шахтер должен выиграть Кубок Украины

Финальный матч Шахтера против Динамо состоится 14 мая. Это – ключевой этап, без которого все остальные условия не будут иметь смысла (разве что команда финиширует второй в УПЛ, что на данный момент выглядит маловероятно).

🔹 Должен произойти ребаланс в Лиге Европы

Это станет возможным, если финалист Лиги конференций получит место в Лиге чемпионов или Лиге Европы через национальный чемпионат:

В финале Лиги конференций сыграют Бетис (Испания) и Челси (Англия). Обе команды на данный момент находятся в еврокубковой зоне своих лиг, так что их победа в финале при сохранении позиций в чемпионатах приведет к сдвигу сетки.

Условия для ребаланса: Бетис в случае победы в ЛК должен остаться в топ-6 Ла Лиги, а Челси в случае победы в ЛК должен финишировать в топ-5 АПЛ.

На данный момент Бетис уже гарантировал участие в Лиге Европы, но должен сохранить место в топ-6 (это на 99% выполнено). Челси идет на пятом месте в АПЛ – это нормальный вариант для Шахтера (однако в АПЛ идет плотная борьба за топ-5).

🔹 Шахтеру нужно иметь самый высокий рейтинг среди участников квалификации ЛЕ

Главным конкурентом Шахтера (52.000) в рейтинге является Динамо Загреб (56.000).

Если загребская команда не займет второе место в чемпионате или Кубок Хорватии выиграет нееврокубковая команда (а именно – Славен Белупо победит в финале лидера чемпионата – клуб Риека), тогда Динамо Загреб попадет в другой турнир (ЛЧ или ЛК) и оставит Шахтеру преимущество в рейтинге. В Хорватии идет плотная борьба за чемпионство и еврокубки. За два тура до финиша: Риека (62), Динамо Загреб (61), Хайдук (57).

Сценарий включает и дополнительные пункты:

  • Порту не должен финишировать четвертым в чемпионате Португалии (это практически выполнено – Порту имеет преимущество над Брагой в борьбе за третье место в 3 очка и 7 мячей разницы за тур до финиша)
  • Фейеноорд не должен финишировать четвертым в чемпионате Нидерландов (это тоже должно сбыться – Фейеноорд идет третьим с преимуществом в три очка над Утрехтом за два тура до конца)

Эти условия имеют значение только при победе Шахтера в финале Кубка Украины. Именно поэтому 14 мая станет критически важным днем: в случае победы горняков над киевлянами начинает действовать вся схема с возможностью выхода донецкого клуба в основу Лиги Европы напрямую.

В случае успеха в Кубке Украины Шахтер сможет воспользоваться этой сложной, но вполне реальной схемой и пропустить изнурительную квалификацию в Лиге Европы. Если же горняки проиграют Динамо в Кубке и не обойдут Александрии в УПЛ, то донецкой команде придется стартовать в квалификации Q2 Лиги конференций.

Таблица ребаланса в Лиге Европы

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Клубный рейтинг УЕФА 2025

Чемпионат Хорватии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Риека 34 17 11 6 46 - 19 62
2 Динамо Загреб 34 18 7 9 67 - 40 61
3 Хайдук Сплит 34 15 12 7 46 - 33 57
4 Вараждин 34 10 16 8 26 - 22 46
5 Славен Белупо 34 12 9 13 38 - 43 45
6 Истра 1961 34 10 14 10 35 - 41 44
7 Осиек 34 11 8 15 44 - 49 41
8 Горица 34 9 10 15 29 - 44 37
9 Локомотива Загреб 34 9 8 17 41 - 53 35
10 Шибеник 34 7 9 18 28 - 56 28
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
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