Шахтер имеет шансы на попадание в основу Лиги Европы. Что для этого нужно?

Донецкий Шахтер может начать следующий еврокубковый сезон с основного этапа Лиги Европы 2025/26.

Несмотря на то, что донецкая команда уже потеряла шансы на чемпионство и впервые с сезона 1999/2000 не выступит в Лиге чемпионов, горняки остаются среди претендентов на прямую путевку в ЛЕ.

Это возможно благодаря высокому клубному рейтингу (52.000) и потенциальному ребалансу сетки УЕФА, который может открыть дополнительное место в основном этапе турнира.

Чтобы Шахтер попал напрямую в основной этап Лиги Европы, должно совпасть несколько условий:

🔹 Шахтер должен выиграть Кубок Украины

Финальный матч Шахтера против Динамо состоится 14 мая. Это – ключевой этап, без которого все остальные условия не будут иметь смысла (разве что команда финиширует второй в УПЛ, что на данный момент выглядит маловероятно).

🔹 Должен произойти ребаланс в Лиге Европы

Это станет возможным, если финалист Лиги конференций получит место в Лиге чемпионов или Лиге Европы через национальный чемпионат:

В финале Лиги конференций сыграют Бетис (Испания) и Челси (Англия). Обе команды на данный момент находятся в еврокубковой зоне своих лиг, так что их победа в финале при сохранении позиций в чемпионатах приведет к сдвигу сетки.

Условия для ребаланса: Бетис в случае победы в ЛК должен остаться в топ-6 Ла Лиги, а Челси в случае победы в ЛК должен финишировать в топ-5 АПЛ.

На данный момент Бетис уже гарантировал участие в Лиге Европы, но должен сохранить место в топ-6 (это на 99% выполнено). Челси идет на пятом месте в АПЛ – это нормальный вариант для Шахтера (однако в АПЛ идет плотная борьба за топ-5).

🔹 Шахтеру нужно иметь самый высокий рейтинг среди участников квалификации ЛЕ

Главным конкурентом Шахтера (52.000) в рейтинге является Динамо Загреб (56.000).

Если загребская команда не займет второе место в чемпионате или Кубок Хорватии выиграет нееврокубковая команда (а именно – Славен Белупо победит в финале лидера чемпионата – клуб Риека), тогда Динамо Загреб попадет в другой турнир (ЛЧ или ЛК) и оставит Шахтеру преимущество в рейтинге. В Хорватии идет плотная борьба за чемпионство и еврокубки. За два тура до финиша: Риека (62), Динамо Загреб (61), Хайдук (57).

Сценарий включает и дополнительные пункты:

Порту не должен финишировать четвертым в чемпионате Португалии (это практически выполнено – Порту имеет преимущество над Брагой в борьбе за третье место в 3 очка и 7 мячей разницы за тур до финиша)

не должен финишировать четвертым в чемпионате Португалии (это практически выполнено – Порту имеет преимущество над Брагой в борьбе за третье место в 3 очка и 7 мячей разницы за тур до финиша) Фейеноорд не должен финишировать четвертым в чемпионате Нидерландов (это тоже должно сбыться – Фейеноорд идет третьим с преимуществом в три очка над Утрехтом за два тура до конца)

Эти условия имеют значение только при победе Шахтера в финале Кубка Украины. Именно поэтому 14 мая станет критически важным днем: в случае победы горняков над киевлянами начинает действовать вся схема с возможностью выхода донецкого клуба в основу Лиги Европы напрямую.

В случае успеха в Кубке Украины Шахтер сможет воспользоваться этой сложной, но вполне реальной схемой и пропустить изнурительную квалификацию в Лиге Европы. Если же горняки проиграют Динамо в Кубке и не обойдут Александрии в УПЛ, то донецкой команде придется стартовать в квалификации Q2 Лиги конференций.

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Таблица ребаланса в Лиге Европы

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Клубный рейтинг УЕФА 2025

Чемпионат Хорватии