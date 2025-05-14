Битва за топ-пятерку. Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша
Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, Арсенал идет на второй позиции
С 10 по 11 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги.
В уик-энд состоялись 10 поединков очередного тура, осталось два тура до финиша чемпионата.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В центральном матче тура Ливерпуль и Арсенал сыграли вничью (2:2),
Ливерпуль досрочно завоевал титул в АПЛ, второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов.
На третье место вышел Ньюкасл, который переиграл Челси (2:0).
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл (66), Манчестер Сити (65), Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (62).
Досрочно вылетели из АПЛ: Ипсвич, Лестер (по 22) и Саутгемптон (11). Их заменят Лидс, Бернли и победитель финала плей-офф Чемпионшипа, в котором сыграют Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.
⚽️ Английская Премьер-лига. 36-й тур, 10–11 мая
- 10.05. 17:00. Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2
- 10.05. 17:00. Ипсвич – Брентфорд – 0:1
- 10.05. 17:00. Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0
- 10.05. 17:00. Фулхем – Эвертон – 1:3
- 10.05. 19:30. Борнмут – Астон Вилла – 0:1
- 11.05. 14:00. Ньюкасл – Челси – 2:0
- 11.05. 16:15. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:2
- 11.05. 16:15. Ноттингем Форест – Лестер – 2:2
- 11.05. 16:15. Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2
- 11.05. 18:30. Ливерпуль – Арсенал – 2:2
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83 - 37
|83
|2
|Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66 - 33
|68
|3
|Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68 - 45
|66
|4
|Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67 - 43
|65
|5
|Челси
|36
|18
|9
|9
|62 - 43
|63
|6
|Астон Вилла
|36
|18
|9
|9
|56 - 49
|63
|7
|Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56 - 44
|62
|8
|Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63 - 53
|55
|9
|Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59 - 56
|55
|10
|Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55 - 43
|53
|11
|Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51 - 50
|51
|12
|Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46 - 48
|49
|13
|Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39 - 44
|42
|14
|Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51 - 64
|41
|15
|Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42 - 59
|40
|16
|Манчестер Юнайтед
|36
|10
|9
|17
|42 - 53
|39
|17
|Тоттенхэм
|36
|11
|5
|20
|63 - 59
|38
|18
|Ипсвич Таун
|36
|4
|10
|22
|35 - 77
|22
|19
|Лестер
|36
|5
|7
|24
|31 - 78
|22
|20
|Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25 - 82
|12
📊 Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Рома» со счетом 1:2 уступила в матче 36-го тура итальянской Серии А
12 мая Марта в двух сетах уступила Арине в матче 1/8 финала тысячника в столице Италии