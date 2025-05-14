Битва за топ-пятерку. Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша

С 10 по 11 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги.

В уик-энд состоялись 10 поединков очередного тура, осталось два тура до финиша чемпионата.

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В центральном матче тура Ливерпуль и Арсенал сыграли вничью (2:2),

Ливерпуль досрочно завоевал титул в АПЛ, второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов.

На третье место вышел Ньюкасл, который переиграл Челси (2:0).

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл (66), Манчестер Сити (65), Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (62).

Досрочно вылетели из АПЛ: Ипсвич, Лестер (по 22) и Саутгемптон (11). Их заменят Лидс, Бернли и победитель финала плей-офф Чемпионшипа, в котором сыграют Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.

⚽️ Английская Премьер-лига. 36-й тур, 10–11 мая

10.05. 17:00. Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2

10.05. 17:00. Ипсвич – Брентфорд – 0:1

10.05. 17:00. Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0

10.05. 17:00. Фулхем – Эвертон – 1:3

10.05. 19:30. Борнмут – Астон Вилла – 0:1

11.05. 14:00. Ньюкасл – Челси – 2:0

11.05. 16:15. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:2

11.05. 16:15. Ноттингем Форест – Лестер – 2:2

11.05. 16:15. Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2

11.05. 18:30. Ливерпуль – Арсенал – 2:2

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 36 25 8 3 83 - 37 83 2 Арсенал 36 18 14 4 66 - 33 68 3 Ньюкасл 36 20 6 10 68 - 45 66 4 Манчестер Сити 36 19 8 9 67 - 43 65 5 Челси 36 18 9 9 62 - 43 63 6 Астон Вилла 36 18 9 9 56 - 49 63 7 Ноттингем Форест 36 18 8 10 56 - 44 62 8 Брентфорд 36 16 7 13 63 - 53 55 9 Брайтон 36 14 13 9 59 - 56 55 10 Борнмут 36 14 11 11 55 - 43 53 11 Фулхэм 36 14 9 13 51 - 50 51 12 Кристал Пэлас 36 12 13 11 46 - 48 49 13 Эвертон 36 9 15 12 39 - 44 42 14 Вулверхэмптон 36 12 5 19 51 - 64 41 15 Вест Хэм 36 10 10 16 42 - 59 40 16 Манчестер Юнайтед 36 10 9 17 42 - 53 39 17 Тоттенхэм 36 11 5 20 63 - 59 38 18 Ипсвич Таун 36 4 10 22 35 - 77 22 19 Лестер 36 5 7 24 31 - 78 22 20 Саутгемптон 36 2 6 28 25 - 82 12 Полная таблица

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