Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за топ-пятерку. Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша
Англия
14 мая 2025, 03:55 | Обновлено 14 мая 2025, 04:20
50
0

Битва за топ-пятерку. Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша

Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии, Арсенал идет на второй позиции

14 мая 2025, 03:55 | Обновлено 14 мая 2025, 04:20
50
0
Битва за топ-пятерку. Турнирная таблица АПЛ за два тура до финиша
Getty Images/Global Images Ukraine

С 10 по 11 мая состоялись матчи 36-го тура Английской Премьер-лиги.

В уик-энд состоялись 10 поединков очередного тура, осталось два тура до финиша чемпионата.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В центральном матче тура Ливерпуль и Арсенал сыграли вничью (2:2),

Ливерпуль досрочно завоевал титул в АПЛ, второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов.

На третье место вышел Ньюкасл, который переиграл Челси (2:0).

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (68), Ньюкасл (66), Манчестер Сити (65), Челси, Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (62).

Досрочно вылетели из АПЛ: Ипсвич, Лестер (по 22) и Саутгемптон (11). Их заменят Лидс, Бернли и победитель финала плей-офф Чемпионшипа, в котором сыграют Шеффилд Юнайтед и Сандерленд.

⚽️ Английская Премьер-лига. 36-й тур, 10–11 мая

  • 10.05. 17:00. Вулверхэмптон – Брайтон – 0:2
  • 10.05. 17:00. Ипсвич – Брентфорд – 0:1
  • 10.05. 17:00. Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:0
  • 10.05. 17:00. Фулхем – Эвертон – 1:3
  • 10.05. 19:30. Борнмут – Астон Вилла – 0:1
  • 11.05. 14:00. Ньюкасл – Челси – 2:0
  • 11.05. 16:15. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:2
  • 11.05. 16:15. Ноттингем Форест – Лестер – 2:2
  • 11.05. 16:15. Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2
  • 11.05. 18:30. Ливерпуль – Арсенал – 2:2

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 36 25 8 3 83 - 37 83
2 Арсенал 36 18 14 4 66 - 33 68
3 Ньюкасл 36 20 6 10 68 - 45 66
4 Манчестер Сити 36 19 8 9 67 - 43 65
5 Челси 36 18 9 9 62 - 43 63
6 Астон Вилла 36 18 9 9 56 - 49 63
7 Ноттингем Форест 36 18 8 10 56 - 44 62
8 Брентфорд 36 16 7 13 63 - 53 55
9 Брайтон 36 14 13 9 59 - 56 55
10 Борнмут 36 14 11 11 55 - 43 53
11 Фулхэм 36 14 9 13 51 - 50 51
12 Кристал Пэлас 36 12 13 11 46 - 48 49
13 Эвертон 36 9 15 12 39 - 44 42
14 Вулверхэмптон 36 12 5 19 51 - 64 41
15 Вест Хэм 36 10 10 16 42 - 59 40
16 Манчестер Юнайтед 36 10 9 17 42 - 53 39
17 Тоттенхэм 36 11 5 20 63 - 59 38
18 Ипсвич Таун 36 4 10 22 35 - 77 22
19 Лестер 36 5 7 24 31 - 78 22
20 Саутгемптон 36 2 6 28 25 - 82 12
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Впервые за полстолетия. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд
Аморим оплатил поездку сотрудникам Ман Юнайтед на финал Лиги Европы
Нападающий клуба-сенсации АПЛ впал в кому. Он мог умереть
статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Мохамед Салах Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения
Футбол | 13 мая 2025, 20:24 7
«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения
«Очередной плохой матч». В Италии раскритиковали Довбика после поражения

«Рома» со счетом 1:2 уступила в матче 36-го тура итальянской Серии А

«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
Теннис | 13 мая 2025, 13:35 4
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме

12 мая Марта в двух сетах уступила Арине в матче 1/8 финала тысячника в столице Италии

Звезда Реала объяснил катастрофу в матче с Барселоной
Футбол | 14.05.2025, 01:53
Звезда Реала объяснил катастрофу в матче с Барселоной
Звезда Реала объяснил катастрофу в матче с Барселоной
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Бокс | 13.05.2025, 07:27
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 12
Футбол
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
12.05.2025, 04:05 2
Бокс
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
12.05.2025, 07:51 2
Футбол
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44
Футбол
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
«Теперь мы будем вместе». Анчелотти обратился к суперзвезде Барселоны
12.05.2025, 18:45 3
Футбол
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
12.05.2025, 08:21 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем