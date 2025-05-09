Украинская теннисистка завершила выступление на турнире в Бухаресте
Алиса Барановская уступила в двух сетах Еве Йонеску
Украинская теннисистка Алиса Барановская (WTA 881) завершила выступление на грунтовом турнире серии ITF W15 в Бухаресте (Румыния).
20-летняя украинка в четвертьфинальном поединке уступила в двух сетах Еве Йонеску (WTA 894) из Румынии. Для Алисы это был всего лишь пятый матч в этом сезоне, в котором она потерпела третье поражение.
Теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты. Ранее спортсменки не встречались.
ITF W15 Бухарест.
Грунт. Четвертьфинал
Алиса Барановская (Украина) – Ева Йонеску (Румыния) – 3:6, 1:6
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