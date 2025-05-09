Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка завершила выступление на турнире в Бухаресте
ITF
09 мая 2025, 13:20 | Обновлено 09 мая 2025, 13:23
213
0

Украинская теннисистка завершила выступление на турнире в Бухаресте

Алиса Барановская уступила в двух сетах Еве Йонеску

09 мая 2025, 13:20 | Обновлено 09 мая 2025, 13:23
213
0
Украинская теннисистка завершила выступление на турнире в Бухаресте
Instagram. Алиса Барановская

Украинская теннисистка Алиса Барановская (WTA 881) завершила выступление на грунтовом турнире серии ITF W15 в Бухаресте (Румыния).

20-летняя украинка в четвертьфинальном поединке уступила в двух сетах Еве Йонеску (WTA 894) из Румынии. Для Алисы это был всего лишь пятый матч в этом сезоне, в котором она потерпела третье поражение.

Теннисистки провели на корте 1 час и 34 минуты. Ранее спортсменки не встречались.

ITF W15 Бухарест.

Грунт. Четвертьфинал

Алиса Барановская (Украина) – Ева Йонеску (Румыния) – 3:6, 1:6

По теме:
Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал на турнире в Бухаресте
Украинка Барановская выиграла первый титул в профессиональной карьере
Выиграла принципиальный финал. 18-летняя украинка впервые взяла титул UTR
Алиса Барановская
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Футбол | 09 мая 2025, 02:30 1
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко

Дэвид Орнштейн рассказал о будущем игрока сборной Украины

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09 мая 2025, 13:30 8
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Последняя репетиция донецкого клуба перед финалом Кубка Украины

Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08.05.2025, 15:03
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 09.05.2025, 12:50
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
Теннис | 08.05.2025, 21:14
13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
Socca. Жеребьевка чемпионата Европы 2025 года. Кто в соперниках Украины
08.05.2025, 10:33
Другие виды
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 7
Футбол
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
07.05.2025, 23:33 12
Бокс
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 07:01 6
Футбол
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
08.05.2025, 10:08
Футбол
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»
09.05.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем