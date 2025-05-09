Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед близок к тому, чтобы побить рекорд Лиги Европы
Лига Европы
09 мая 2025, 12:43 | Обновлено 09 мая 2025, 13:01
357
0

Манчестер Юнайтед близок к тому, чтобы побить рекорд Лиги Европы

Английский гранд забил 35 голов в текущем розыгрыше турнира

09 мая 2025, 12:43 | Обновлено 09 мая 2025, 13:01
357
0
Манчестер Юнайтед близок к тому, чтобы побить рекорд Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» забил уже 35 голов в текущем сезоне Лиги Европы.

Рекордом турнира является показатель, установленный «Порту» в сезоне 2010/11, в 37 забитых мячей.

В той кампании португальский клуб стал триумфатором второго по значимости еврокубка. «Красные дьяволы» имеют возможность повторить триумф и достижение по результативности, а возможно и превзойти его: 21 мая они сыграют в финале с Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал игру Мэйсона Маунта.

По теме:
«Выбрали короткий путь к Лиге чемпионов». Фаны – о выходе МЮ в финал ЛЕ
Тренер Буде-Глимта: «Ощущение, что нас вообще не было на поле»
Челси первым может собрать все еврокубковые трофеи
Манчестер Юнайтед статистика Лига Европы Порту
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Футбол | 08 мая 2025, 15:00 42
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?

Аналитики прогнозируют попадание двух украинских клубов в Лигу Европы

Путевок – четыре, претендентов – шесть
Футбол | 09 мая 2025, 11:21 7
Путевок – четыре, претендентов – шесть
Путевок – четыре, претендентов – шесть

Кто выйдет в еврокубки от УПЛ?

Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08.05.2025, 19:52
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Турнир развития УЕФА. Украина U-19 в последнем матче обыграла Венгрию
Футбол | 09.05.2025, 12:23
Турнир развития УЕФА. Украина U-19 в последнем матче обыграла Венгрию
Турнир развития УЕФА. Украина U-19 в последнем матче обыграла Венгрию
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Футбол | 09.05.2025, 07:41
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
07.05.2025, 22:20 4
Футбол
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
Александр УСИК: «Я взял свое оружие и пошел в военный пункт»
08.05.2025, 00:12 11
Бокс
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
07.05.2025, 14:07
Теннис
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
07.05.2025, 23:57 28
Футбол
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
Известный боксер обиделся на Усика и будет болеть за Дюбуа
08.05.2025, 20:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем