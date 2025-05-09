Лига Европы09 мая 2025, 12:43 | Обновлено 09 мая 2025, 13:01
357
0
Манчестер Юнайтед близок к тому, чтобы побить рекорд Лиги Европы
Английский гранд забил 35 голов в текущем розыгрыше турнира
09 мая 2025, 12:43 | Обновлено 09 мая 2025, 13:01
357
0
«Манчестер Юнайтед» забил уже 35 голов в текущем сезоне Лиги Европы.
Рекордом турнира является показатель, установленный «Порту» в сезоне 2010/11, в 37 забитых мячей.
В той кампании португальский клуб стал триумфатором второго по значимости еврокубка. «Красные дьяволы» имеют возможность повторить триумф и достижение по результативности, а возможно и превзойти его: 21 мая они сыграют в финале с Тоттенхэмом».
Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал игру Мэйсона Маунта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 мая 2025, 15:00 42
Аналитики прогнозируют попадание двух украинских клубов в Лигу Европы
Футбол | 09 мая 2025, 11:21 7
Кто выйдет в еврокубки от УПЛ?
Футбол | 08.05.2025, 19:52
Футбол | 09.05.2025, 12:23
Футбол | 09.05.2025, 07:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.05.2025, 22:20 4
08.05.2025, 00:12 11
07.05.2025, 10:23 7
Теннис
07.05.2025, 08:55 1
07.05.2025, 23:57 28
07.05.2025, 14:42 8
08.05.2025, 20:14 1