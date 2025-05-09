Манчестер Юнайтед близок к тому, чтобы побить рекорд Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» забил уже 35 голов в текущем сезоне Лиги Европы.

Рекордом турнира является показатель, установленный «Порту» в сезоне 2010/11, в 37 забитых мячей.

В той кампании португальский клуб стал триумфатором второго по значимости еврокубка. «Красные дьяволы» имеют возможность повторить триумф и достижение по результативности, а возможно и превзойти его: 21 мая они сыграют в финале с Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал игру Мэйсона Маунта.