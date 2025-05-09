Тренер Атлетика Бильбао нашел причину провала на Олд Траффорд

Главный тренер клуба «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде проанализировал второй матч против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы и подчеркнул главную причину поражения на «Олд Траффорд» (1:4).

По сумме двух поединков испанский коллектив покинул розыгрыш турнира – 1:7.

«Нужно учитывать, что матч длится 90 минут, и стоит играть до финального свистка против команд, не прощающих ошибок. Мы загнали их в собственную штрафную, давили, чтобы войти в игру и приблизиться к той цели, к которой стремились весь сезон, но в последние 15 минут мы сделали много неправильного. Кажется, что эта стадия плей-офф прошла легко, но это не так. Мы не можем позволять себе отдавать эти последние 15 минут к радости публике.

Мечта о финале была с нами с самого начала, и мы провели отличный турнир. В решающие моменты, когда противостоишь таким сильным соперникам, нельзя дарить им ни малейшего шанса, а мы это сделали. В первом матче мы могли победить, но соперники были безжалостны. Это был хороший турнир, но когда доходишь до этого этапа – всегда хочешь большего. Меня огорчает, что через 10 минут мы имеем горьковатое чувство вместо того, чтобы действительно радоваться. В этой стадии мы могли сделать гораздо больше.

Поражения всегда болезненны, но Кубок выигрывает только один. В чемпионате у нас остаются важные цели. Мы хотим сохранить четвертое место, ведь стремимся сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал Вальверде.