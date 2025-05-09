Тренер Атлетика Бильбао нашел причину провала на Олд Траффорд
Эрнесто Вальверде подверг критике своих подопечных за игру против «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер клуба «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде проанализировал второй матч против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы и подчеркнул главную причину поражения на «Олд Траффорд» (1:4).
По сумме двух поединков испанский коллектив покинул розыгрыш турнира – 1:7.
«Нужно учитывать, что матч длится 90 минут, и стоит играть до финального свистка против команд, не прощающих ошибок. Мы загнали их в собственную штрафную, давили, чтобы войти в игру и приблизиться к той цели, к которой стремились весь сезон, но в последние 15 минут мы сделали много неправильного. Кажется, что эта стадия плей-офф прошла легко, но это не так. Мы не можем позволять себе отдавать эти последние 15 минут к радости публике.
Мечта о финале была с нами с самого начала, и мы провели отличный турнир. В решающие моменты, когда противостоишь таким сильным соперникам, нельзя дарить им ни малейшего шанса, а мы это сделали. В первом матче мы могли победить, но соперники были безжалостны. Это был хороший турнир, но когда доходишь до этого этапа – всегда хочешь большего. Меня огорчает, что через 10 минут мы имеем горьковатое чувство вместо того, чтобы действительно радоваться. В этой стадии мы могли сделать гораздо больше.
Поражения всегда болезненны, но Кубок выигрывает только один. В чемпионате у нас остаются важные цели. Мы хотим сохранить четвертое место, ведь стремимся сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал Вальверде.
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