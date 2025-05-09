Теннисистка украинского происхождения рассказала о переменах в жизни

Немецкая теннисистка украинского происхождения Ева Лис в эфире Tennis Channel 2 рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после удачного выступления в Открытом чемпионате Австралии.

23-летняя Ева, родившаяся в Киеве и переехавшая в Германию в возрасте двух лет, выступает в профессиональном туре уже не первый сезон, а путь к успеху на Australian Open-2025 стал результатом многолетнего труда.

«Я не играла много юниорских турниров, потому что в Германии нужно было ходить в школу. Думаю, Германия и мои родители были довольно строги: сначала закончить школу, а потом становиться профессионалом.

Это был опыт, особенно когда приближаешься к Топ-100 и получаешь вкус того, где хочешь быть. Мне потребовалось более двух лет, чтобы преодолеть этот барьер. Я все время была на позициях 120, 110, но никак не могла пробиться в сотню.

Забавно, что это произошло так быстро в Австралии. Я не привыкла к текущему рейтингу. Все еще ощущаю себя той, кем была год назад, что и хорошо, и плохо одновременно. Но я постараюсь использовать это максимально».

Хотя для многих известность может быть пугающей, Лис с энтузиазмом приняла свою популярность. Ей нравится делиться моментами жизни в соцсетях и проявлять свою индивидуальность в каждом интервью.

«Мне нравится вести соцсети, показывать людям другую сторону жизни. В женском спорте существует стереотип: спортсменка должна быть трудолюбивой, сосредоточенной, заниматься только спортом. Это, конечно, правда, но одно не исключает другого.

Я просто хочу показать людям, что можно быть спортсменкой, сестрой, женщиной – и при этом веселиться вне спорта. Людям это нравится, и я продолжу это делать. Независимо от того, как я буду играть».

Будь то дебюты в основной сетке турниров, поездки в новые страны или игра в футбол с соотечественницей и наставницей Андреа Петкович – Лис быстро стала одной из самых харизматичных персон тура WTA.

«Я надеюсь оказаться в Топ-50 или Топ-30 в ближайшие годы. Но, конечно, мне еще многому нужно научиться. Нужно оставаться скромной и работать над тем, чего пока не хватает.

Вокруг меня отличная команда, я получаю нужный опыт. Это мой первый раз в Топ-100, и я просто стараюсь делать правильные вещи и понять, что именно нужно, чтобы стать лучше».