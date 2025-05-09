Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Теннисистка украинского происхождения рассказала о переменах в жизни
WTA
09 мая 2025, 10:45 | Обновлено 09 мая 2025, 10:47
507
0

Теннисистка украинского происхождения рассказала о переменах в жизни

23-летняя Ева Лис пообщалась с журналистами в эфире Tennis Channel 2

09 мая 2025, 10:45 | Обновлено 09 мая 2025, 10:47
507
0
Теннисистка украинского происхождения рассказала о переменах в жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Немецкая теннисистка украинского происхождения Ева Лис в эфире Tennis Channel 2 рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после удачного выступления в Открытом чемпионате Австралии.

23-летняя Ева, родившаяся в Киеве и переехавшая в Германию в возрасте двух лет, выступает в профессиональном туре уже не первый сезон, а путь к успеху на Australian Open-2025 стал результатом многолетнего труда.

«Я не играла много юниорских турниров, потому что в Германии нужно было ходить в школу. Думаю, Германия и мои родители были довольно строги: сначала закончить школу, а потом становиться профессионалом.

Это был опыт, особенно когда приближаешься к Топ-100 и получаешь вкус того, где хочешь быть. Мне потребовалось более двух лет, чтобы преодолеть этот барьер. Я все время была на позициях 120, 110, но никак не могла пробиться в сотню.

Забавно, что это произошло так быстро в Австралии. Я не привыкла к текущему рейтингу. Все еще ощущаю себя той, кем была год назад, что и хорошо, и плохо одновременно. Но я постараюсь использовать это максимально».

Хотя для многих известность может быть пугающей, Лис с энтузиазмом приняла свою популярность. Ей нравится делиться моментами жизни в соцсетях и проявлять свою индивидуальность в каждом интервью.

«Мне нравится вести соцсети, показывать людям другую сторону жизни. В женском спорте существует стереотип: спортсменка должна быть трудолюбивой, сосредоточенной, заниматься только спортом. Это, конечно, правда, но одно не исключает другого.

Я просто хочу показать людям, что можно быть спортсменкой, сестрой, женщиной – и при этом веселиться вне спорта. Людям это нравится, и я продолжу это делать. Независимо от того, как я буду играть».

Будь то дебюты в основной сетке турниров, поездки в новые страны или игра в футбол с соотечественницей и наставницей Андреа Петкович – Лис быстро стала одной из самых харизматичных персон тура WTA.

«Я надеюсь оказаться в Топ-50 или Топ-30 в ближайшие годы. Но, конечно, мне еще многому нужно научиться. Нужно оставаться скромной и работать над тем, чего пока не хватает.

Вокруг меня отличная команда, я получаю нужный опыт. Это мой первый раз в Топ-100, и я просто стараюсь делать правильные вещи и понять, что именно нужно, чтобы стать лучше».

По теме:
ЛИС: «Мы играли в этом году. Я поняла, какие удары причиняют ей дискомфорт»
Первая ракетка Германии Ева Лис отныне будет представлять компанию Porsche
Бывшая 9-я ракетка рассказала, о чем говорят на турнирах Большого шлема
Ева Лис Андреа Петкович
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Футбол | 08 мая 2025, 12:19 9
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью

Украинца хочет подписать финалист Лиги чемпионов

Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Футбол | 08 мая 2025, 12:54 2
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ
Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ

Экс-трененер сборной Украины подвел итоги полуфиналов турнира

13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
Теннис | 08.05.2025, 21:14
13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
13-я ракетка мира не сыграет на большом турнире в Риме. Известна причина
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 09.05.2025, 09:13
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Футбол | 08.05.2025, 15:00
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
Британский супертяж: «Лучшие боксеры мира не смогли приложиться по Усику»
07.05.2025, 08:05 1
Бокс
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
07.05.2025, 14:07
Теннис
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
08.05.2025, 05:42 3
Футбол
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 7
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
07.05.2025, 16:13 2
Хоккей
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем