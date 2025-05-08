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08 мая 2025, 17:48 | Обновлено 08 мая 2025, 17:49
1108
0

ПОНОМАРЕНКО: «Одна победа – и мы становимся чемпионами»

Матвей проанализировал победу в 28-м туре чемпионата Украины U-19

08 мая 2025, 17:48 | Обновлено 08 мая 2025, 17:49
1108
0
ПОНОМАРЕНКО: «Одна победа – и мы становимся чемпионами»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал победу над «Полесьем» U-19 в 28-м туре чемпионата Украины U-19 (3:1).

– В первом круге «Динамо» обыграло «Полесье» с минимальным преимуществом (2:1), и сейчас победитель определился в концовке матча. Это неудобный соперник для вашей команды?

– Игра действительно складывалась для нас тяжело, потому что в первом тайме не удалось реализовать свои моменты. Возможно, началась какая-то паника, определённое волнение. В целом у «Полесья» хорошая команда, у них есть всё, чтобы в будущем играть на высоком уровне. У нас сейчас непростые матчи, каждая игра принципиальна – осталась одна победа, и мы становимся чемпионами. И все поединки на пути к золотым медалям нелёгкие.

– Игорь Костюк сказал, что на футболистов психологически давит осознание того, что чемпионство уже близко...

– Да, это давление действительно ощущается, ведь борьба за чемпионство продолжается. Но я считаю, что, выходя на поле, нужно это бремя сбрасывать и получать удовольствие от игры и эмоций, которые она приносит.

– В прошлом сезоне «Динамо» стало чемпионом после долгого перерыва, а в этом защищает титул лучшей юношеской команды Украины. Когда было сложнее?

– Защищать титул всегда сложнее, чем его завоёвывать. Но если говорить конкретно о юношеском чемпионате, то в прошлом году конкуренция была сильнее – со стороны тех же «Руха» или «Днепра-1», плюс играли ребята 2004–2005 годов рождения. Так что легко не было ни в прошлом сезоне, ни в этом (улыбается).

– Сегодня тебе удалось забить. Такие моменты добавляют уверенности на фоне того, как трудно было возвращаться после травмы, которая надолго вывела тебя из игры?

– Конечно, было тяжело, тем более что на прошлой неделе я полностью пропустил тренировки из-за болезни. Для нападающего голы – это самое важное, это стимул продолжать работать над собой.

– Сезон чемпионата U-19 близится к завершению, впереди – полноценный переход во взрослый футбол, в первую команду «Динамо». Готов ли ты к этому, к конкуренции за место в основном составе?

– Без сомнений. Ставлю перед собой только такие цели.

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Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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