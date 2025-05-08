КОСТЮК: «Игроки не были похожи сами на себя, я не узнал команду»

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк поделился своими мыслями по поводу матча против «Полесья» U-19 в 28-м туре чемпионата Украины U-19. Подопечные Костюка уверенно обыграли соперника и остались в одном шаге от золотой медали (3:1).

– Честно говоря, сегодня игроки были не похожи сами на себя, я не узнал команду. Наверное, ребята не справились с той ответственностью, которая на них лежит. Нужно было играть более раскованно, в свою силу, но из-за чрезмерного чувства ответственности было много ошибок – как технических, так и тактических.

В то же время в первом тайме мы владели преимуществом, создавали моменты. Вели 1:0, и всё шло логично. А после перерыва начались провалы, и после обрезки мы пропустили гол. К счастью, удалось исправить ситуацию: забили один мяч, потом второй – в итоге одержали победу.

– В первом тайме соперник практически ничего не создал, но сразу после перерыва сравнял счёт. Не удалось войти в игру после перерыва?

– Допускали ошибки, не успели перестроиться. В том эпизоде Редушко поборолся, скинул на Герича, но тот потерял мяч, и из-за отсутствия центрального полузащитника, который после столкновения оказался на фланге, мы провалили центральную зону – соперник разыграл и забил. Мы как раз акцентировали внимание игроков на том, чтобы не теряли мяч в центре поля, но получилось иначе. Хорошо, что вовремя среагировали, сделали замены, которые усилили игру, забили, создали ещё моменты — думаю, наша победа стала логичным итогом матча.

– Кремчанин борется за звание лучшего бомбардира чемпионата, но при этом и голевые передачи раздаёт. Не замечаете у него эгоизма в стремлении забивать?

– Сегодня я ему сказал, что нужно активнее играть на команду. Во втором тайме он исправился, забил гол, но до перерыва проявлял мало активности. То, что он забивает – это хорошо, но нужно больше работать на команду в завершающей фазе, создавать моменты, обострять игру, потому что капитан должен быть лидером на поле.

– Сегодня забил Пономаренко, у которого результативность по сравнению с прошлым сезоном снизилась. Считаете, на это повлияла травма, из-за которой Матвей пропустил часть сезона?

– Я бы больше обратил внимание на его понимание игры – когда брать инициативу на себя, а когда лучше отдать пас. В этом плане он не всегда принимает правильные решения. В целом у Матвея хороший потенциал, и теперь всё зависит от него самого и от тренеров, которые будут с ним работать дальше в первой команде.

– Впереди остаются два матча и четыре очка преимущества над «Шахтёром». Ставит ли команда цель решить судьбу чемпионства уже в следующем туре?

– Конечно, мы в каждом матче играем на победу, и этот результат приблизил нас к чемпионству. Но я говорил игрокам, что после матча с «Шахтёром» у нас было четыре «финала». Два из них мы уже выиграли, впереди ещё два. Каждая игра для нас – это возможность роста для футболистов. Команда должна понимать, чего она хочет на футбольном поле. Нельзя выходить и думать, что мы уже стали чемпионами. В каждом матче нужно доказывать и подтверждать своей игрой, что мы – лучшая команда чемпионата U-19.