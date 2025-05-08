Практически чемпионы. Динамо U-19 победило Полесье U-19

В 28-м туре юношеского чемпионата Украины «Динамо» в статусе лидера первенства встретилось в гостях с «Полесьем».

Подопечные Игоря Костюка владели инициативой на протяжении всего матча. В первом тайме после передачи верхом с правого фланга от Романа Саленко Богдан Редушко в одно касание в падении отправил мяч в нижний правый от голкипера угол.

В начале второго тайма игроки «Полесья» счет сравняли, но в итоге сил удержать ничейный результат у хозяев не хватило.

На 80-й минуте Матвей Пономаренко вывел «динамовцев» снова вперед, а уже в добавленное арбитром время Дмитрий Крымчанин установил счет 3:1 в пользу «Динамо».

«Динамо» продолжает лидировать в турнирной таблице с 77 очками. У «Шахтера» 71 очко и игра в запасе. Игроки «Полесья» расположились на 7-й позиции

Молодежный чемпионат U19

«Полесье» – «Динамо» - 1:3

«Полесье»: Дробот, Грищенко, Максим Дикий (Олейник, 85), Ананченко (Коваль, 39), Кобернюк, Захаров (Радзениекс, 85), Коваленко, Крамар, Иванов, Кострица, Кулмалиев.

«Динамо»: Семка, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко (Денис Дикий, 65), Ищенко, Саленко (Пеикришвили, 65), Осипенко (Люсин, 55), Кремчанин (к), Редушко (Задорожный, 76), Герич (Пономаренко, 55).

Голы: Грищенко (48) - Редушко (33), Пономаренко (80), Кремчанин (90+5)

Предупреждения: Иванов (46), Максим Дикий (53), Коваль (90+4) - Сизонюк (90+3)