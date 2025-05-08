08.05.2025 13:30 – перерыв 0 : 1
Украина. Первая лига08 мая 2025, 13:30 |
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Диназ Вышгород – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 13:30 видеотрансляцию матча Первой лиги
08 мая 2025, 13:30 |
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8 мая проходит матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 8 мая 2025
- 13:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь
Турнирная таблица
13:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь
События матча
8’
ГОЛ ! Мяч забил Andrii Demydenko (Нива Тернополь).
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