Диназ Вышгород – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 мая проходит матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 8 мая 2025

13:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь

Турнирная таблица

13:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь