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Первая лига
Диназ
08.05.2025 13:30 – перерыв 0 : 1
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 мая 2025, 13:30 |
180
0

Диназ Вышгород – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 13:30 видеотрансляцию матча Первой лиги

08 мая 2025, 13:30 |
180
0
Диназ Вышгород – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

8 мая проходит матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 8 мая 2025

  • 13:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь

Турнирная таблица

13:30. Диназ Вышгород – Нива Тернополь

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Andrii Demydenko (Нива Тернополь).
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Диназ Вышгород Нива Тернополь смотреть онлайн Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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