Седьмой матч без побед. Диназ поделил очки с подопечными Юрия Вирта

В четверг 8 мая стартовал седьмой тур в группе за выживание в Первой лиге Украины.

На арене «Диназ» в селе Демидов состоялось противостояние клубов «Диназ» и «Нива» Тернополь.

Первый тайм запомнился болельщикам автоголом вратаря хозяев. На 8-й минуте Тит Чернецкий срезал мяч в свои ворота и помог гостям выйти вперед. «Диназ» ответил на пропущенный гол только во втором тайме благодаря усилиям Дмитрия Кириченко. Обменявшись голами, команды завершили игру вничью – 1:1.

Интересно, что «Диназ» уже седьмой матч подряд не может одержать победу.

После матча «Нива» находится на втором месте в группе за выживание (28 баллов), тогда как «Диназ» остался в зоне понижения в классе - восьмая позиция (15 очков).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 7-й тур. 8 мая

«Диназ» Вышгород – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Кириченко, 66 – Чернецкий (автогол), 8