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Первая лига
Диназ
08.05.2025 13:30 – FT 1 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
08 мая 2025, 15:58 | Обновлено 08 мая 2025, 16:42
228
0

Седьмой матч без побед. Диназ поделил очки с подопечными Юрия Вирта

Команды обменялись голами и сыграли вничью – 1:1

08 мая 2025, 15:58 | Обновлено 08 мая 2025, 16:42
228
0
Седьмой матч без побед. Диназ поделил очки с подопечными Юрия Вирта
ФК Нива Тернополь

В четверг 8 мая стартовал седьмой тур в группе за выживание в Первой лиге Украины.

На арене «Диназ» в селе Демидов состоялось противостояние клубов «Диназ» и «Нива» Тернополь.

Первый тайм запомнился болельщикам автоголом вратаря хозяев. На 8-й минуте Тит Чернецкий срезал мяч в свои ворота и помог гостям выйти вперед. «Диназ» ответил на пропущенный гол только во втором тайме благодаря усилиям Дмитрия Кириченко. Обменявшись голами, команды завершили игру вничью – 1:1.

Интересно, что «Диназ» уже седьмой матч подряд не может одержать победу.

После матча «Нива» находится на втором месте в группе за выживание (28 баллов), тогда как «Диназ» остался в зоне понижения в классе - восьмая позиция (15 очков).

Первая лига Украины-2024/25

Выживание. 7-й тур. 8 мая

«Диназ» Вышгород – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Кириченко, 66 – Чернецкий (автогол), 8

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кириченко (Диназ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Демиденко (Нива Тернополь).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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