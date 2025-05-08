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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренеру Барселоны было нельзя выпускать Левандовски»
Лига чемпионов
08 мая 2025, 14:57 |
1230
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренеру Барселоны было нельзя выпускать Левандовски»

Известный украинский тренер назвал главную ошибку Ханса-Дитера Флика

08 мая 2025, 14:57 |
1230
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренеру Барселоны было нельзя выпускать Левандовски»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал главную ошибку тренера каталонского клуба – выход на замену польского футболиста Роберта Левандовски:

«Возможно, сказалась усталость защитников гостей, потому что их игра в обороне – энергозатратная, надо очень много двигаться. По-моему, не обошлось и без тактического просчета их наставника Флика, которому не нужно было выпускать под занавес противостояние Левандовски. И не потому, что польский нападающий много пропустил из-за травмы. Было понятно, что на последних минутах миланцы все силы бросят на штурм владений соперника и поэтому напрашивался выход высокорослого защитника, который выигрывал бы верховые дуэли. Этого Флик не сделал и прогадал.

Конечно, мне очень жаль, что «Барселона» вылетела, потому что именно каталонцы стали открытием текущей Лиги чемпионов. Остается надеяться, что клубное руководство позаботится, чтобы сохранить нынешний состав и при усилении нескольких позиций подопечные Флика уже в следующем сезоне будут непобедимы. На мой взгляд, «Барселоне» еще нужны стопер-гренадер и нападающий», – прокомментировал Маркевич.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Мирон Маркевич инсайд Роберт Левандовски
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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valerafan1
Барселона програла тільки "завдяки" Фліку. Що заміни, що тактика, що гра в обороні це жах. Як можна пропускати гол в добавлений час на контратаці суперника? При такому складі команди так грати в сезоні неприпустимо. Практично ні одного спокійного матчу. Все на нервах, все на "тоненького", все в один м"яч. Залишилось тільки втратити чемпіонство і будуть винні всі крім Фліка.
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