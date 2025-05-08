Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренеру Барселоны было нельзя выпускать Левандовски»

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал главную ошибку тренера каталонского клуба – выход на замену польского футболиста Роберта Левандовски:

«Возможно, сказалась усталость защитников гостей, потому что их игра в обороне – энергозатратная, надо очень много двигаться. По-моему, не обошлось и без тактического просчета их наставника Флика, которому не нужно было выпускать под занавес противостояние Левандовски. И не потому, что польский нападающий много пропустил из-за травмы. Было понятно, что на последних минутах миланцы все силы бросят на штурм владений соперника и поэтому напрашивался выход высокорослого защитника, который выигрывал бы верховые дуэли. Этого Флик не сделал и прогадал.

Конечно, мне очень жаль, что «Барселона» вылетела, потому что именно каталонцы стали открытием текущей Лиги чемпионов. Остается надеяться, что клубное руководство позаботится, чтобы сохранить нынешний состав и при усилении нескольких позиций подопечные Флика уже в следующем сезоне будут непобедимы. На мой взгляд, «Барселоне» еще нужны стопер-гренадер и нападающий», – прокомментировал Маркевич.