Маркевич объяснил, в чем ошибся тренер Барселоны в полуфинале ЛЧ

6 и 7 мая определились финалисты Лиги чемпионов – 31 мая в Мюнхене встретятся ПСЖ из Франции и итальянский «Интер». Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, ожидал ли именно такого финала.

– Помнится, еще перед четвертьфинальными поединками я отмечал, что высоко оцениваю шансы ПСЖ и испанской «Барселоны». К сожалению, футболисты испанского клуба не смогли добиться нужного результата в повторном противостоянии в Милане.

– Уже нашли объяснение, почему Барселона так вас подставила?

– Дебют поединка в Милане напоминал первый матч этих соперников. Не исключено, что отсутствие должной настроенности, концентрации можно объяснить переоценкой своих сил. Впрочем, возможно, просто плохо поработали над исправлением допущенных дома ошибок. Ведь снова были просчеты при высоком прессинге защитного звена, позиционные ошибки при розыгрыше стандартных положений.

Однако после провального первого тайма игроки «Барселоны» сумели добиться перелома. Их заточеность на атаку поражала и когда они прибавили в интенсивности, то хозяева начали не успевать за перемещениями гостей, что и привело к трем пропущенным мячам.

– По вашему мнению, почему «Барселоне» в компенсированное время не удалось удержать победный счет?

– Возможно, сказалась усталость защитников гостей, потому что их игра в обороне – энергозатратная, надо очень много двигаться. По-моему, не обошлось и без тактического просчета их наставника Флика, которому не нужно было выпускать под занавес противостояние Левандовски. И не потому, что польский нападающий много пропустил из-за травмы. Было понятно, что на последних минутах миланцы все силы бросят на штурм владений соперника и поэтому напрашивался выход высокорослого защитника, который выигрывал бы верховые дуэли. Этого Флик не сделал и прогадал.

Конечно, мне очень жаль, что «Барселона» вылетела, потому что именно каталонцы стали открытием текущей Лиги чемпионов. Остается надеяться, что клубное руководство позаботится, чтобы сохранить нынешний состав и при усилении нескольких позиций подопечные Флика уже в следующем сезоне будут непобедимы. На мой взгляд, «Барселоне» еще нужны стопер-гренадер и нападающий.

– Теперь давайте поговорим о поединке в Париже, где благодаря победе в гостях выше оценивались шансы ПСЖ.

– Знаете, хозяева чуть не поплатились за свою пассивность в дебюте. И если бы не фантастические сейвы их вратаря Доннаруммы, парировавшего прицельные удары Эдегора, Саки, то еще неизвестно чем бы все закончилось. Если итальянец будет так выступать и в финале, то памятника в столице Франции он заслужил.

А в Париже хозяевам было тяжело в первом тайме, они терпели, довольно организованно отражались, при первом случае контратаковали и были вознаграждены. Их выход в финал – заслуженный.

– Кому отдаете предпочтение в решающем поединке?

– Не буду оригиналом, когда скажу, что полуфиналы стали украшением текущего международного сезона. Убежден, что участники финального матча на Альянц-Арене порадуют нас зрелищной игрой. Пока шансы соперников равны. Дальше многое будет зависеть от того, в какой спортивной форме будут находиться участники, будут ли в ударе вратари Зоммер из «Интера» и упомянутый уже Доннарумма, которые были лучшими игроками полуфиналов.

Где-то может сказаться более молодой состав ПСЖ и то, что парижане уже стали чемпионами на внутренней арене, тогда как «Интер» еще ведет упорную борьбу с «Наполи» за первое место в Серии А. Без сомнения, для футболистов ПСЖ незаурядным стимулом будет служить и то, что эта команда еще никогда не выигрывала Лигу чемпионов.

С другой стороны, хотя в «Интере» много возрастных игроков, они прекрасно понимают, что это может быть их последний шанс получить почетный трофей. Поэтому в Мюнхене постараются прыгнуть выше головы. Кстати, игрокам миланского клуба нужно брать пример со своих предшественников, которые в 2012 году выиграли Лигу чемпионов и, вспоминается, тогда в составе «Интера» тоже было много опытных исполнителей, – считает Маркевич.