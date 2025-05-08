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  4. Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов
Лига чемпионов
08 мая 2025, 12:27 |
458
0

Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов

Капітан ПСЖ дав пораду одноклубникам перед фіналом Ліги чемпіонів

08 мая 2025, 12:27 |
458
0
Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился эмоциями после победы своей команды над лондонским Арсеналом, которая позволила парижской команде квалифицироваться в финал Лиги чемпионов.

«Мы двигаемся шаг за шагом. Мы знали, что это за турнир. Мы хотели пройти далеко, а сейчас мы в финале. Как я уже говорил, мы должны подготовиться к нему наилучшим образом.

Я уже проигрывал в финале. Я знаю, насколько это больно, и постараюсь передать этот опыт своим партнерам по команде», – сказал Маркиньос

В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.

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Маркиньос ПСЖ Лига чемпионов Интер Милан
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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