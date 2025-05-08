Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов
Капітан ПСЖ дав пораду одноклубникам перед фіналом Ліги чемпіонів
Защитник ПСЖ Маркиньос поделился эмоциями после победы своей команды над лондонским Арсеналом, которая позволила парижской команде квалифицироваться в финал Лиги чемпионов.
«Мы двигаемся шаг за шагом. Мы знали, что это за турнир. Мы хотели пройти далеко, а сейчас мы в финале. Как я уже говорил, мы должны подготовиться к нему наилучшим образом.
Я уже проигрывал в финале. Я знаю, насколько это больно, и постараюсь передать этот опыт своим партнерам по команде», – сказал Маркиньос
В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.
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