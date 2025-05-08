Капитан ПСЖ дал совет одноклубникам перед финалом Лиги чемпионов

Защитник ПСЖ Маркиньос поделился эмоциями после победы своей команды над лондонским Арсеналом, которая позволила парижской команде квалифицироваться в финал Лиги чемпионов.

«Мы двигаемся шаг за шагом. Мы знали, что это за турнир. Мы хотели пройти далеко, а сейчас мы в финале. Как я уже говорил, мы должны подготовиться к нему наилучшим образом.

Я уже проигрывал в финале. Я знаю, насколько это больно, и постараюсь передать этот опыт своим партнерам по команде», – сказал Маркиньос

В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.