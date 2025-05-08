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  4. КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 11:46 |
1203
9

КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера

Все из-за драки в матче юношеских команд «Динамо» и «Шахтера»

08 мая 2025, 11:46 |
1203
9
КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации Футбола (КДК УАФ) вынес вердикт по поводу матча 26-го тура чемпионата Украины U-19 «Шахтер» – «Динамо» (0:1), завершившийся дракой.

По официальной информации, обе команды оштрафованы на 50 тысяч гривен.25 000 из них – за неспортивное, недисциплинированное поведение футболистов во время и после матча. Еще 25 000 – за провокационные действия футболистов и официальных лиц, которые привели к возникновению конфронтации/беспорядка на футбольном поле.

За второе нарушение клубы также обязаны провести для команд U-19 образовательную лекцию продолжительностью не менее 30 минут относительно необходимости соблюдения регламентных норм.

Футболисты «Шахтера» Диего Арройо, Ростислав Баглай, Александр Ющенко, Никита Калюжный и Александр Башмарин получили дисквалификации – на 3 матча, из которых на 1 игру условно с испытательным сроком 1 год.

Игроки «Динамо» Владислав Герич, Даниэль Дехтяр и Вячеслав Суркис также отстранены на 3 встречи, но условно с испытательным сроком 1 год только Дехтяр и условно не на 1 матч, а 2.

Арройо, Баглай и Герич наказаны за потасовку во время матча. Ющенко, Калюжный, Башмарин и Дехтяр – за жестокое поведение. Суркис – за использование обидных, непристойных слов.

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик отстранен от участия в соревнованиях на 3 матча за использование обидных, непристойных слов.

Тренер «Шахтера» U-19 по физической подготовке Павел Оноприенко дисквалифицирован на 3 матча за применение физической силы к футболисту команды соперника.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 9
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Fitness.sports
Вот и ясно, что суркиса младшего спровоцировали.
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+3
serhiy
І знову тренери шлюхтьора.  Які тренери так і виховуються і вчаться в тренерів малі бамбасята . Такий приклад продають. А що казати ,там ще тренер - сєпар гай ! То як можуть ті діти виховуватися з проукраїнською позицією !!! Як їх вчать з малечку ,що Київ - вороги . Клуб сеператистів сраних . Легенда - допінгіст серун,легенда клубу пятов ,який розказував ,що люди бамбасу боролися за децентралізацію,то так вони єдину Україну хотіли ,так за свободу України боролися - гниди !!!  Палкін сраний сєпар ,який розказував від імені клубу і ахметки ,що грають для жителів бамбасу і футболок других не натягнуть,що спорт внє політікі -рашистів неративи ! . колєсніков-віце президент  - перший сєпар на всю Україну після ахметки,який сеперився ,від незаложності і до 22 ! Клуб прогнивший східняцьким бидлодством !  Як від початку як ахметка до влади прийшов - мета нагинати українські клуби,прославляти "славетний" бамбас як і до тепер,вічно стогнали ,що годують всю Україну - тепер бомжарами ,безхатьками стали і без світла і води виживають ,срають по відрах !  І всерівно їм Київ і Україна і все українське в горлі стоїть до тепер. 
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+2
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avk2307
Підводим підсумки. Три тренера( асистента тренара)  Шахтаря вже втретє чи в четверте за сезон видаляються за непристойну поведінку. А ще купа випадків коли пожаліли. Від того і футболісти юні нервують... Треба підлікувати тренерів , хоча може це вже не виліковується...
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+2
Муґунот Уух
у бійці 18-19-річних пацанів, ще, практично, підлітків, судячи з покарання, найбільше з боку Шахтаря "відзначилися" використанням ненормативної лексики і застосуванням фізичної сили 40-річні мужики - тренери, вихователі...
цікаво, чого взагалі можуть навчити ці, пробачте на слові, пєдаґоґі???
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+1
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Xvalenok03
Малолетки, а как дерутся и матом кроют.
Явно родители не виноваты в таком воспитании.
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+1
turist86
Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь
Что — не буяньте, что — разойдитесь
На "разойтись" я, кстати, сразу ж согласился
И разошелся, то есть, расходился!
https://www.youtube.com/watch?v=uTIzR-xTjiE     Высоцкий. Милицейский протокол
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+1
Lulinnha
Папаша ремнём по жопе даст за нарушение дисциплины... 
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