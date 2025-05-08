КДК УАФ дисквалифицировал Суркиса. Досталось и тренерам Шахтера
Все из-за драки в матче юношеских команд «Динамо» и «Шахтера»
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации Футбола (КДК УАФ) вынес вердикт по поводу матча 26-го тура чемпионата Украины U-19 «Шахтер» – «Динамо» (0:1), завершившийся дракой.
По официальной информации, обе команды оштрафованы на 50 тысяч гривен.25 000 из них – за неспортивное, недисциплинированное поведение футболистов во время и после матча. Еще 25 000 – за провокационные действия футболистов и официальных лиц, которые привели к возникновению конфронтации/беспорядка на футбольном поле.
За второе нарушение клубы также обязаны провести для команд U-19 образовательную лекцию продолжительностью не менее 30 минут относительно необходимости соблюдения регламентных норм.
Футболисты «Шахтера» Диего Арройо, Ростислав Баглай, Александр Ющенко, Никита Калюжный и Александр Башмарин получили дисквалификации – на 3 матча, из которых на 1 игру условно с испытательным сроком 1 год.
Игроки «Динамо» Владислав Герич, Даниэль Дехтяр и Вячеслав Суркис также отстранены на 3 встречи, но условно с испытательным сроком 1 год только Дехтяр и условно не на 1 матч, а 2.
Арройо, Баглай и Герич наказаны за потасовку во время матча. Ющенко, Калюжный, Башмарин и Дехтяр – за жестокое поведение. Суркис – за использование обидных, непристойных слов.
Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик отстранен от участия в соревнованиях на 3 матча за использование обидных, непристойных слов.
Тренер «Шахтера» U-19 по физической подготовке Павел Оноприенко дисквалифицирован на 3 матча за применение физической силы к футболисту команды соперника.
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цікаво, чого взагалі можуть навчити ці, пробачте на слові, пєдаґоґі???
Явно родители не виноваты в таком воспитании.
Что — не буяньте, что — разойдитесь
На "разойтись" я, кстати, сразу ж согласился
И разошелся, то есть, расходился!
https://www.youtube.com/watch?v=uTIzR-xTjiE Высоцкий. Милицейский протокол