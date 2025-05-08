Бразилец за 95 млн евро, который провалился в МЮ, но расцвел в Бетисе

В последние годы «Манчестер Юнайтед» является одним из главных символов расточительства на мировом футбольном трансферном рынке. Клуб, чья стратегия после ухода Алекса Фергюсона с должности менеджера очень быстро превратилась в груду пепла и с тех пор так и не способна на реинкарнацию как мифическая птица Феникс, инвестирует огромные средства в новых футболистов и новых тренеров, но на выходе имеет мизерабельный результат, который не может удовлетворять амбиции фанатов и руководства.

Одним из символов провальной кадровой работы «Манчестер Юнайтед» в последние годы является бразильский вингер Антони, на которого возлагались большие надежды, но соответствовать ожиданиям он так и не смог…

Антони появился в красной части Манчестера летом 2022 года – спустя месяц с небольшим после того, как «Юнайтед» возглавил нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Этот наставник, оказавшись на «Олд Траффорд», сразу начал просить у новых боссов обеспечить ему возможность купить сразу нескольких игроков «Аякса» – команды, с которой он весьма небезуспешно работал ранее. И после длительных торгов, буквально на «ленточке» работы летнего трансферного окна-2022, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Антони. Причем на этот трансфер манкунианцы денег не пожалели, выложив 95 миллионов евро – это вторая за всю историю «красных дьяволов» сумма входящего трансфера после Поля Погба, за которого было уплачено 105 миллионов.

В Манчестер Антони переезжал после двух весьма успешных сезонов в Амстердаме. Бразилец помог «Аяксу» выиграть два титула чемпиона Нидерландов, а также очень достойно показал себя в Лиге чемпионов-2021/22, где амстердамцы добрались всего до 1/8 финала, однако Антони отличился 6 результативными действиями (2 гола и 4 ассиста) в 7 поединках.

Однако в МЮ дела у бразильца столь прекрасным образом не заладились. В дебютном сезоне Антони забил лишь 4 мяча при 2 ассистах в 25 матчах (1818 минут) английской Премьер-лиги, чем вызвал разочарование как у болельщиков, так и у экспертов. Вскоре из футболиста основы бразилец превратился в игрока ротации, все чаще оказываясь на скамейке запасных с кислой физиономией.

А после увольнения Эрика тен Хага будущее Антони в «Манчестер Юнайтед» и вовсе оказалось крайне туманным. Португалец Рубен Аморим практически с первых своих дней в клубе дал понять, что будет только «за», если боссам «красных дьяволов» удастся где-то пристроить бразильца на условиях, которые будут сочтены выгодными.

Как итог: 25 января 2025 года Антони на правах аренды был отправлен в «Бетис». Кто-то из обозревателей воспринял это как своего рода «акт списания», другие же расценили более оптимистично – как возможность для перезагрузки. И вторая категория специалистов оказалась права. В Испании Антони очень быстро преобразился, воспрянул духом и помог команде, болтавшейся на момент прихода бразильца в середине таблицы, вернуться в зону, дающую возможность квалифицироваться в еврокубки. В период с 16 февраля и по 30 марта «Бетис» выдал великолепную 6-матчевую выигрышную серию в рамках Ла Лиги, обыграв среди прочих «Реал Сосьедад» (3:0), «Реал» (2:1) и взяв три очка в дерби против «Севильи» (2:1). Остановить эту великолепную поступь «зелено-белых» удалось только «Барселоне», которая на своем поле сыграла с соперником вничью (1:1).

Антони за этот период сыграл 13 матчей в Ла Лиге, в которых сумел отличиться 4 голами и 2 результативными действиями. После 8 безголевых и откровенно серых поединков в первой части сезона за «Манчестер Юнайтед», в которых бразилец не забивал и не ассистировал, и в целом провел на поле суммарно только 135 минут, это выглядит однозначно как огромный прорыв.

Чудесное перевоплощение Антони заметно не только по голевой статистике, но и по другим цифрам. В «Бетисе» бразилец проделывает на поле в среднем за матч почти в полтора раза больше работы, нежели в «Манчестер Юнайтед». Даже беглый анализ углубленной статистики показывает, насколько более интегрированным футболистом в команду в «Бетисе» является Антони, нежели это было у него в МЮ в первой части текущего сезона.

Если в МЮ бразилец в среднем за 90 минут получал только по 25,2 передачи от партнеров за матч, то в «Бетисе» этот показатель у него равен 37. Очевидно, что доверие со стороны главного тренера и партнеров поспособствовали росту уверенности, и Антони по многим статистическим компонентам игры в Испании вернулся на тот уровень, который демонстрировал ранее в Нидерландах и Лиге чемпионов, за что в итоге и был приобретен «Манчестер Юнайтед». Если в последние месяцы в Англии вингера называли транжирой и лентяем, то в «Бетисе» он радует болельщиков по полной, демонстрируя прогресс даже в таком компоненте как верховые единоборства. Ну, а недавний гол бразильца в ворота «Эспаньола», который случился в самой концовке и принес «зелено-белым» очередные важные в борьбе за еврокубки три очка – это чистый кайф…

Неудивительно, что яркий перформанс Антони в Испании уже привлек внимание к бразильцу со стороны других клубов. Но что не менее удивительно, так это то, что в «Манчестер Юнайтед» категорически нацелены на то, чтобы летом попытаться окончательно избавиться от бразильца, продав его за максимально возможную сумму.

Понимают это «красные дьяволы», или нет, но их ключевая проблема в аспекте Антони заключается в том, что очевидность подхода, который был избран клубом по отношению к игроку, играет исключительно против «Юнайтед». На «Олд Траффорд» прекрасно осознают, что вернуть 95 миллионов евро, заплаченные три года назад за Антони, они не смогут, но надеются выжать из потенциальной сделки хотя бы 35-40 миллионов.

Однако, несмотря на то, что среди претендентов на Антони называется даже «Арсенал», где с деньгами ныне в целом полный порядок, реально никто не готов предложить «Юнайтед» сейчас даже 20 миллионов евро – сумму, в которую Антони оценивает портал Transfermarkt. Почему так? Здесь объяснение довольно простое: на рынке прекрасно понимают, что бразилец оказался для МЮ своего рода «козлом отпущения», и по этой причине он не имеет ни малейших перспектив на «Олд Траффорд» в будущем. В английском клубе банально нет ни одного человека, к мнению которого бы прислушивалось руководство, желавшего или видящего перспективу в предоставлении второго шанса для Антони. Кроме того, в «Манчестер Юнайтед» продолжается строгая политика на сокращение расходов, и потенциальный уход Антони оказался бы весьма полезным в этой связи.

Все клубы, которые на текущий момент реально проявляют интерес к подписанию Антони, прекрасно понимают все перечисленные выше факторы. И если «Манчестер Юнайтед» категорично настроен только на продажу бразильца грядущим летом, то покупателям не остается ничего иного, кроме применения тактики «выкручивания рук», при которой задрать сумму сделки вряд ли удастся. Скорее, она будет только падать и падать на фоне достаточно низких первоначальных предложений от интересантов…

Сам Антони, если доверять испанским инсайдерам, проявляет интерес к тому, чтобы остаться в «Бетисе». Такой вариант кажется приемлемым и для «зелено-белых», но клуб пока что готов договариваться с «Манчестер Юнайтед» исключительно о еще одной аренде, пусть даже на этот раз севильцы и предлагают полностью взять на себя затраты по компенсации зарплаты игрока.

Интересным является и недавний комментарий Антони, когда журналисты попросили игрока назвать причину, по которой он так быстро адаптировался в «Бетисе» и стал демонстрировать футбол абсолютно иного качества, нежели ранее в Манчестере. Бразилец, вопреки ожиданиям, не стал разглагольствовать о тактике или иных фундаментальных аспектах, а просто констатировал, что «солнце имеет решающее значение». И, надо сказать, это уже далеко не первый случай, когда футболисты высокого уровня, которым не удалось проявить себя в Манчестере, намекали как на причину своих неудач на условия проживания и климат, присущие для этого города.

В конце концов, нынче уже не так и важно, почему у Антони не сложилось в «Манчестер Юнайтед». Прямо сейчас бразилец и «Бетис» должны концентрироваться исключительно на финальном отрезке текущего сезона, на котором для «зелено-белых» будет решаться очень многое: от возможности сыграть в Лиге чемпионов-2025/26 до потенциального выигрыша текущего розыгрыша Лиги конференций, в котором севильцы имеют фору над «Фиорентиной» после победы в первом полуфинале со счетом 2:1, которую им принес точный удар нашего сегодняшнего героя.

Очередной шаг к трофею «Бетису» с Антони в составе предстоит сделать уже сегодня, когда в 22:00 во Флоренции прозвучит стартовый свисток в ответном матче полуфинальной стадии Лиги конференций…