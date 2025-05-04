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Испания
04 мая 2025, 21:48 | Обновлено 04 мая 2025, 22:29
358
1

ВИДЕО. В самую девять. Бетис с суперголом Антони одолел Эспаньол

Бразильский вингер продолжает творить магию

04 мая 2025, 21:48 | Обновлено 04 мая 2025, 22:29
358
1
ВИДЕО. В самую девять. Бетис с суперголом Антони одолел Эспаньол
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Бетисом».

Встречу принимал РКДЕ Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 2:1 благодаря невероятному голу Антони в концовке.

Теперь «Бетис» с 57 очками занимает 6-ю позицию, а «Эспаньол» с 39 очками остался 14-м.

Ла Лига. 34-й тур

Эспаньол – Бетис – 1:2

Голы: Фернандес, 28 – Ло Чельсо, 85, Антони, 90+1

❗️ ВИДЕО. В самую девять. Бетис с суперголом Антони одолел Эспаньол

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Антоні знайшов свою команду, де йому комфортно. от і дає результат
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