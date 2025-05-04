В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Бетисом».

Встречу принимал РКДЕ Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 2:1 благодаря невероятному голу Антони в концовке.

Теперь «Бетис» с 57 очками занимает 6-ю позицию, а «Эспаньол» с 39 очками остался 14-м.

Ла Лига. 34-й тур

Эспаньол – Бетис – 1:2

Голы: Фернандес, 28 – Ло Чельсо, 85, Антони, 90+1

❗️ ВИДЕО. В самую девять. Бетис с суперголом Антони одолел Эспаньол