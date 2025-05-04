Испания04 мая 2025, 21:48 | Обновлено 04 мая 2025, 22:29
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ВИДЕО. В самую девять. Бетис с суперголом Антони одолел Эспаньол
Бразильский вингер продолжает творить магию
04 мая 2025, 21:48 | Обновлено 04 мая 2025, 22:29
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В воскресенье, 4 мая, состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Бетисом».
Встречу принимал РКДЕ Стэдиум.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости добыли победу со счетом 2:1 благодаря невероятному голу Антони в концовке.
Теперь «Бетис» с 57 очками занимает 6-ю позицию, а «Эспаньол» с 39 очками остался 14-м.
Ла Лига. 34-й тур
Эспаньол – Бетис – 1:2
Голы: Фернандес, 28 – Ло Чельсо, 85, Антони, 90+1
❗️ ВИДЕО. В самую девять. Бетис с суперголом Антони одолел Эспаньол
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