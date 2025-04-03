Неожиданный вариант. Антони может перейти в топ-клуб Англии

25-летний бразильский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони может летом перейти в лондонский «Арсенал».

Об этом сообщает издание TodoFichajes.

Антони выступает на правах аренды в испанском «Бетисе», который желал бы продлить эту аренду еще на один сезон.

«Красные дьяволы» заинтересованы в продаже игрока, а «канониры» готовы удовлетворить эти потребности клуба.

По данным портала Transfermarkt, Антони оценивается в 20 миллионов евро, но «МЮ» будет просить за игрока значительно больше.

Антони за «Бетис» сыграл 12 матчей и забил 4 гола.

Ранее стало известно, за сколько «Манчестер Юнайтед» сможет отпустить Антони в «Бетис».