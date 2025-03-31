Названа сумма, за которую Антони может перейти в Бетис
Бразильский вингер играет за испанский клуб на правах аренды
Названа сумма, за которую бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, который на правах аренды выступает за «Бетис», может стать полноценным игроком испанского клуба.
Как сообщает Fichajes, 25-летний футболист, который начал показывать яркий футбол в первые несколько месяцев аренды, заставил руководство испанского клуба задумать о полноценном трансфере. «Красные жьяволы» готовы отпустить бразильца за сумму от 35 до 40 миллионов евро.
С момента перехода в «Бетис» Антони провел 12 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду.
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