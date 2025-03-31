Названа сумма, за которую Антони может перейти в Бетис

Названа сумма, за которую бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, который на правах аренды выступает за «Бетис», может стать полноценным игроком испанского клуба.

Как сообщает Fichajes, 25-летний футболист, который начал показывать яркий футбол в первые несколько месяцев аренды, заставил руководство испанского клуба задумать о полноценном трансфере. «Красные жьяволы» готовы отпустить бразильца за сумму от 35 до 40 миллионов евро.

С момента перехода в «Бетис» Антони провел 12 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду.