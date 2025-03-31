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Испания
31 марта 2025, 12:40 | Обновлено 31 марта 2025, 12:41
448
1

Названа сумма, за которую Антони может перейти в Бетис

Бразильский вингер играет за испанский клуб на правах аренды

31 марта 2025, 12:40 | Обновлено 31 марта 2025, 12:41
448
1
Названа сумма, за которую Антони может перейти в Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Названа сумма, за которую бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони, который на правах аренды выступает за «Бетис», может стать полноценным игроком испанского клуба.

Как сообщает Fichajes, 25-летний футболист, который начал показывать яркий футбол в первые несколько месяцев аренды, заставил руководство испанского клуба задумать о полноценном трансфере. «Красные жьяволы» готовы отпустить бразильца за сумму от 35 до 40 миллионов евро.

С момента перехода в «Бетис» Антони провел 12 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду.

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Антони (Матеус дос Сантос) Манчестер Юнайтед Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Антоні вже приніс багато користі клубу. Керівництву Бетіса пора починати збирати гроші
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