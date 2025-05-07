Щенсни обратился к игрокам Барселоны после безумного матча с Интером в ЛЧ

Голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны поделился эмоциями после вылета своей команды на стадии полуфинала Лиги чемпионов от миланского «Интера».

«Могу сказать, что я не столько сержусь, сколько горжусь этими молодыми игроками. Для большинства из них это начало карьеры. Мы проиграли сегодня, и им будет немного грустно, но все они показали, что выиграют Лигу чемпионов несколько раз в жизни.

Печаль? Конечно. Разочарование? Это нельзя не ощутить. Но сегодня у всех болельщиков «Барселоны» есть повод гордиться своими футболистами», – заявил Войцех.

Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.