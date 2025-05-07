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  4. Щенсни обратился к игрокам Барселоны после безумного матча с Интером в ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2025, 12:09 |
440
0

Щенсни обратился к игрокам Барселоны после безумного матча с Интером в ЛЧ

Поляк поддержал своих одноклубников

07 мая 2025, 12:09 |
440
0
Щенсни обратился к игрокам Барселоны после безумного матча с Интером в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны поделился эмоциями после вылета своей команды на стадии полуфинала Лиги чемпионов от миланского «Интера».

«Могу сказать, что я не столько сержусь, сколько горжусь этими молодыми игроками. Для большинства из них это начало карьеры. Мы проиграли сегодня, и им будет немного грустно, но все они показали, что выиграют Лигу чемпионов несколько раз в жизни.

Печаль? Конечно. Разочарование? Это нельзя не ощутить. Но сегодня у всех болельщиков «Барселоны» есть повод гордиться своими футболистами», – заявил Войцех.

Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.

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Войцех Щенсны Интер Милан Барселона Лига чемпионов Интер - Барселона
Олег Вахоцкий Источник
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