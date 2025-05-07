«Я против». Венгер разнес Марциняка после бешеного матча Интер – Барселона

Легендарный тренер Арсен Венгер раскритиковал польского арбитра Шимона Марциняка после второго полуфинального матча между «Интером» и «Барселоной». Француз считает, что не стоило ставить пенальти в ворота каталонцев.

«Я категорически против такого типа наказаний. И я категорически против использования замедленной съемки. На нормальной скорости это отличный подкат, и Кубарси первым добирается до мяча.

Посмотрите, что делает Мартинес, он наклоняет себя к игроку Барселоны. Он ищет пенальти. Лаутаро знал, что не убьет, почувствовал это. По-моему, решение судьи в этой ситуации – неправильное.

Кубарсе первым касается мяча. И это то, что для меня важно. Лаутаро делает все остальное. Он наклоняется и не имеет значения, есть ли контакт. Речь идет о том, кто играет с мячом и кто его выиграет первым», – сказал Арсен.

Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.