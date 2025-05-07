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  4. «Я против». Венгер разнес Марциняка после бешеного матча Интер – Барселона
Лига чемпионов
07 мая 2025, 11:23 |
2692
6

«Я против». Венгер разнес Марциняка после бешеного матча Интер – Барселона

Француз считает, что не нужно было назначать пенальти в ворота «Барсы»

07 мая 2025, 11:23 |
2692
6
«Я против». Венгер разнес Марциняка после бешеного матча Интер – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный тренер Арсен Венгер раскритиковал польского арбитра Шимона Марциняка после второго полуфинального матча между «Интером» и «Барселоной». Француз считает, что не стоило ставить пенальти в ворота каталонцев.

«Я категорически против такого типа наказаний. И я категорически против использования замедленной съемки. На нормальной скорости это отличный подкат, и Кубарси первым добирается до мяча.

Посмотрите, что делает Мартинес, он наклоняет себя к игроку Барселоны. Он ищет пенальти. Лаутаро знал, что не убьет, почувствовал это. По-моему, решение судьи в этой ситуации – неправильное.

Кубарсе первым касается мяча. И это то, что для меня важно. Лаутаро делает все остальное. Он наклоняется и не имеет значения, есть ли контакт. Речь идет о том, кто играет с мячом и кто его выиграет первым», – сказал Арсен.

Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.

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Барселона судейство УЕФА Интер Милан Шимон Марциняк Лига чемпионов Интер - Барселона Арсен Венгер
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 6
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Avaksi
У тому то і справа, що уповільнений повтор показує, що Кубарсі взагалі в м'яч не зіграв, а зіграв в ногу Лаутару. От для таких епізодів і потрібен ВАР.
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+3
mig3131
Суддя дійсно був за Інтер. Але захист з воротарем у Барси просто катастрофа(.
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+1
Saar
Шо, Венгер, ставка на Барсу не зайшла?
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+1
SHN
Отличное судейство. Он должен судить финал.
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0
samird
Де він там в мʼяч зіграв? Там що на уповільненому, що на звичайному повторі добре видно, що Кубарсі мʼяча не торкнувся. Це пенальті.
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0
GloryUkraine
Пенальті. Без варіантів. От коли Мхітарян збив на межі карного майданчика Ямаля, то дивлячись на повтори з різних ракурсів важко вибрати правильне рішення. Якби порушення сталося паралельно лінії, то без питань-штрафний, але Мхітарян збив його під кутом і я не впевнений в рішенні арбітра. Але як вже є. 
Інтер заслужив на цю перемогу.
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0
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