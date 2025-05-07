Ментальное преимущество и смерть Папы. Почему Арсенал выиграет ЛЧ-2024/25

Давайте оговоримся сразу – все написанное ниже является исключительно попыткой «заглянуть за горизонт», которая априори может обернуться тотальной неудачей. Но такова уж судьба прогнозов. Когда-то они сбываются, а когда-то и нет. Впрочем, накануне больших событий интерес к ним всегда велик, и ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов-2024/25 между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» дает прекрасный повод попробовать досрочно выявить победителя в этой паре, а там, возможно, и вовсе будущего обладателя трофея.

Неделю назад, в первом матче между этими командами, который состоялся в Лондоне, победу добыли парижане. Единственный гол Усмана Дембеле уже на 4-й минуте принес ПСЖ небольшое преимущество и, как кажется, моральное превосходство над оппонентом, однако… Давайте выделим несколько факторов, которые способны свидетельствовать об обратном и дать надежду фанатам «Арсенала» на второй в истории выход в финал турнира (первый датирован уже весьма далеким 2006-м, когда «канониры» на «Стад де Франс» уступили «Барселоне» – 1:2).

Арсенал не был безнадежен в Лондоне

Прежде всего, стоит говорить о том, что поражение в первом матче не является для «Арсенала» приговором. Да, лондонский поединок парижане начали значительно более активно и вполне заслуженно повели в счете. «Пари Сен-Жермен» даже чисто статистически выглядел значительно лучше «канониров», имея огромное превосходство во владении мячом в первые 15 минут матча (70% против 30%), которое конвертировалось и в преимущество в ударах (4:0 – всего, 2:0 – в створ).

Getty Images/Global Images Ukraine

Но даже несмотря на то, что «Арсенал» оказался прижат соперником со старта матча, впоследствии команде Микеля Артеты удалось оправиться и показать, что она также достойна того, чтобы сыграть в финале. По завершении поединка цифры статистики были уже или равными (владение мячом – 50% на 50%), или – в пользу англичан (5:4 – по ударам в створ).

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча признал, что его команда выглядела невзрачно в начале поединка, но затем ей удалось исправить «одну проблему», после чего лондонцы, как считает их наставник, «контролировали игру до конца». И испанец не лукавит, так как «Арсенал» имел шансы как минимум сравнять счет, и даже превзошел ПСЖ по опасности у ворот соперника (по показателям xG преимущество в матче за «канонирами» – 1,34 против 0,91).

В конце концов, давайте не будем забывать, что «Арсенал» все-таки сравнял счет, но мяч Микеля Мерино не был засчитан из-за минимального офсайда... И это еще раз доказывает, что в целом первый матч между этими соперниками был достаточно равным.

В Париже на поле вернется Партей

Очень существенной проблемой для «Арсенала» в первом полуфинальном противостоянии с ПСЖ было отсутствие в центре поля 31-летнего опорного полузащитника Томаса Партея. Ганский хавбек схлопотал дисквалификацию из-за ненужной, как любят в подобных ситуациях говорить сами футболисты, второй желтой карточки, полученной в ответном четвертьфинальном противостоянии с «Реалом».

В итоге Артете пришлось перестраивать полузащиту на первый матч против ПСЖ, и совсем неудивительно, что Деклан Райс еще в игре с «Реалом», когда стало понятно, что Партей пропустит первый полуфинал очень эмоционально отреагировал на «горчичник», полученный африканцем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

В Париже Партей вернется в привычную зону опорного полузащитника, что позволит Райсу оказаться на излюбленной позиции «восьмерки», где он преуспевал в последние месяцы и недели. Партей же придаст дополнительной прочности и структуры всей средней линии «Арсенала».

За этим последуют и другие перестановки, которые теоретически положительно скажутся на игре «канониров». В частности, возвращение Райса на более передовую позицию способно помочь Мартину Эдегору, который в лондонском поединке с ПСЖ чувствовал себя «не в своей тарелке» и в целом выступил весьма посредственно – лишь 55% удачных действий на поле при среднем показателе в текущем сезоне в 71%.

Да и «перекрывать кислород» Усману Дембеле, если ему позволят объявиться на поле медики парижского клуба (на момент написания материала все выглядело так, что форвард ПСЖ сможет принять участие в матче), у Партея должно получаться гораздо лучше, чем у Райса, для которого откроется иная опция – мощных рывков из глубины.

Ментальное преимущество по Венгеру

Победа 1:0 на выезде в первом матче только на первый взгляд дает преимущество ПСЖ. На самом деле, нередко на таком уровне минимальное преимущество по итогам первой дуэли, наоборот, негативно сказывается на команде, которая его добыла. И об этом в интервью beIN SPORTS уже успел высказаться многолетний экс-наставник «канониров» Арсен Венгер, для которого вряд ли есть еще какие-то секреты в футболе.

«Что интересно в Лиге чемпионов, когда речь идет о двух матчах – на выезде и дома, – так это то, что каждый раз перед началом игры в ответном поединке вам нужно решить ментальную проблему. Преимущество «Арсенала» в том, что их психологическая проблема проста и понятна. Они должны выйти, сыграть и победить. Ментальная проблема ПСЖ заключается в следующем: мы играем, чтобы выиграть эту игру, или мы играем, чтобы защитить свое преимущество и заставить соперника действовать на контратаках? Это важно для тренера, который будет перед игрой адресовать свое послание команде. Если вы выберете вариант с обороной, то должны понимать, что не все в вашей команде обязательно будут на вашей стороне в аспекте выбора тактики, потому что это будет противоречить ДНК команды. Поэтому Луис Энрике уже поспешил выйти в публичную плоскость и заявить, что им нужно выиграть еще одну игру, и я считаю, что, думая о финале и играя дома, будет очень сложно сохранять холодную голову», – сказал Венгер.

В словах 75-летнего экс-коуча, а ныне функционера ФИФА действительно есть смысл. Тем более, что ПСЖ, как и «Арсенал», не является опытным бойцом на таких стадиях Лиги чемпионов, и никогда ранее не выигрывал этот турнир, из-за чего степень нервозности у парижан вряд ли будет меньшей (если не большей, учитывая фактор ответственности перед домашними трибунами), нежели у гостей из Лондона.

Да и в целом ПСЖ за последнее время успел уже дважды проиграть в Лиге 1 – Ницце (1:3) и «Страсбуру» (1:2), что морально также может сказаться на психологии и менталитете команды, несмотря на то, что с турнирной точки зрения эти поединки для парижан уже и не были важны, так как они досрочно завоевали чемпионство. Однако победы важны всегда, даже в товарищеских матчах, и опытные наставники это понимают.

Кроме того, в текущем сезоне Лиги чемпионов ПСЖ уже проигрывал на своем поле англичанам – «Ливерпулю» (0:1) в 1/8 финала, после чего пришлось побеждать на выезде, а затем – обыгрывать «красных» в серии пенальти. Да и у «Арсенала» в этом розыгрыше самого престижного клубного турнира континента есть опыт побед над ПСЖ. На стадии общего этапа «канониры» со счетом 2:0 обыгрывали французов, пускай тогда их поединок и состоялся в Лондоне.

Смерть Папы Римского – исторический знак/шанс для англичан в КЕЧ/ЛЧ

21 апреля 2025-го в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. Этот фактор, безусловно, непрямо, но также может сказаться не только на судьбе ответного полуфинального противостояния между ПСЖ и «Арсеналом», но и в целом на итогах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Дело в том, что в последнее время исторически сложилось так, что смерть Папы Римского совпадала с победой английского клуба в Лиге чемпионов или ее прародителе – Кубке европейских чемпионов. Этот знак прослеживался на трех последних главах Католической церкви.

28 сентября 1978 года скончался Папа Римский Иоанн Павел I. По итогам сезона-1978/79 Кубок европейских чемпионов выиграл «Ноттингем Форест», который в финале оказался сильнее, чем шведский «Мальме» (1:0).

Преемник Иоанна Павла I, коим стал Иоанн Павел II, скончался 2 апреля 2005 года. И в сезоне-2004/05 победителем Лиги чемпионов стал «Ливерпуль». Это был тот самый легендарный стамбульский финал, в котором «красные» в серии пенальти вырвали трофей у «Милана», хотя итальянцы после первого тайма вели в счете (3:0) и мысленно уже наверняка держали «ушастого» в своих руках.

После Иоанна Павла II Папой Римским был избран Бенедикт XVI. Он отрекся от престола в феврале 2013 года, однако прожил до 31 декабря 2022 года, скончавшись в 95 и установив рекорд долгожительства среди всех Пап. Что касается футбола, то победителем сезона-2022/23, по ходу которого и скончался понтифик, оказался «Манчестер Сити», обыгравший в финале итальянский «Интер» (1:0). Причем этот трофей стал историческим, первым, для «горожан», которые до этого долгие годы безуспешно штурмовали вершину клубного европейского футбола.

Логично, что после кончины Папы Франциска взоры многих суеверных болельщиков прикованы к «Арсеналу», потому что «канониры» остаются единственными представителями английского футбола в текущем розыгрыше Лиге чемпионов, и это, если тенденция сохранится, является их шансом на то, чтобы, в свою очередь, также одержать свою первую победу в самом престижном клубном турнире Европы в истории.