ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мерино
Рефери не засчитал гол Микеля Мерино в ворота ПСЖ на старте второго тайма
29 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На старте второго тайма Микель Мерино поразил ворота парижан после навеса со штрафного от Деклана Райса.
Однако рефери не засчитал гол испанского футболиста. Мерино находился в офсайде в момент передачи Райса [видео момента].
Счет остался 1:0 в пользу ПСЖ. На 4-й минуте пока единственный гол в поединке оформил Усман Дембеле.
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мерино
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