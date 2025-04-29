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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:17
767
0

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мерино

Рефери не засчитал гол Микеля Мерино в ворота ПСЖ на старте второго тайма

29 апреля 2025, 23:14 | Обновлено 29 апреля 2025, 23:17
767
0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мерино
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На старте второго тайма Микель Мерино поразил ворота парижан после навеса со штрафного от Деклана Райса.

Однако рефери не засчитал гол испанского футболиста. Мерино находился в офсайде в момент передачи Райса [видео момента].

Счет остался 1:0 в пользу ПСЖ. На 4-й минуте пока единственный гол в поединке оформил Усман Дембеле.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Мерино

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фото ПСЖ Арсенал Лондон Арсенал - ПСЖ Лига чемпионов офсайд (вне игры) Микель Мерино
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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