29 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 4-й минуте счет открыл Усман Дембеле, который поразил ворота канониров.

Ассист на звездного француза отдал не менее именитый Хвича Кварацхелия.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

❗️ ВИДЕО. Дембеле с ассиста Хвичи. Как ПСЖ забил Арсеналу уже на 4-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine