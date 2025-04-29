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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:22
1286
0

ВИДЕО. Дембеле с ассиста Хвичи. Как ПСЖ забил Арсеналу уже на 4-й минуте

Усман быстро вывел парижан вперед на старте первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

29 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:22
1286
0
ВИДЕО. Дембеле с ассиста Хвичи. Как ПСЖ забил Арсеналу уже на 4-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 4-й минуте счет открыл Усман Дембеле, который поразил ворота канониров.

Ассист на звездного француза отдал не менее именитый Хвича Кварацхелия.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.

❗️ ВИДЕО. Дембеле с ассиста Хвичи. Как ПСЖ забил Арсеналу уже на 4-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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