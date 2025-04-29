ВИДЕО. Дембеле с ассиста Хвичи. Как ПСЖ забил Арсеналу уже на 4-й минуте
Усман быстро вывел парижан вперед на старте первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов
29 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСЖ.
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 4-й минуте счет открыл Усман Дембеле, который поразил ворота канониров.
Ассист на звездного француза отдал не менее именитый Хвича Кварацхелия.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался на скамейке для запасных.
❗️ ВИДЕО. Дембеле с ассиста Хвичи. Как ПСЖ забил Арсеналу уже на 4-й минуте
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