Чемпионат мира08 мая 2025, 13:06 | Обновлено 08 мая 2025, 13:23
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Партнер Довбика: «После финала чемпионата мира я сказал Месси это»
Пауло Дибала был рад за легендарного аргентинца так же, как за себя
08 мая 2025, 13:06 | Обновлено 08 мая 2025, 13:23
283
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Атакующий полузащитник римской «Ромы» и национальной сборной Аргентины Пауло Дибала поделился воспоминаниями о победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре:
«Это было невероятно. Я просто пытался насладиться моментом настолько, насколько это было возможным. Время летит очень быстро.
После финала чемпионата мира я разговаривал с Лионелем Месси. Я сказал ему, что рад за него так же, как за себя. Когда я только начинал карьеру, я смотрел каждый матч с участием «Барселоны». Все хотели быть как Месси. Он сделал все ради Аргентины».
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