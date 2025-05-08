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Чемпионат мира
08 мая 2025, 13:06 | Обновлено 08 мая 2025, 13:23
283
0

Партнер Довбика: «После финала чемпионата мира я сказал Месси это»

Пауло Дибала был рад за легендарного аргентинца так же, как за себя

08 мая 2025, 13:06 | Обновлено 08 мая 2025, 13:23
283
0
Партнер Довбика: «После финала чемпионата мира я сказал Месси это»
Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник римской «Ромы» и национальной сборной Аргентины Пауло Дибала поделился воспоминаниями о победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре:

«Это было невероятно. Я просто пытался насладиться моментом настолько, насколько это было возможным. Время летит очень быстро.

После финала чемпионата мира я разговаривал с Лионелем Месси. Я сказал ему, что рад за него так же, как за себя. Когда я только начинал карьеру, я смотрел каждый матч с участием «Барселоны». Все хотели быть как Месси. Он сделал все ради Аргентины».

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Пауло Дибала Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Sports Illustrated
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