Партнер Довбика: «После финала чемпионата мира я сказал Месси это»

Атакующий полузащитник римской «Ромы» и национальной сборной Аргентины Пауло Дибала поделился воспоминаниями о победе на чемпионате мира 2022 года в Катаре:

«Это было невероятно. Я просто пытался насладиться моментом настолько, насколько это было возможным. Время летит очень быстро.

После финала чемпионата мира я разговаривал с Лионелем Месси. Я сказал ему, что рад за него так же, как за себя. Когда я только начинал карьеру, я смотрел каждый матч с участием «Барселоны». Все хотели быть как Месси. Он сделал все ради Аргентины».