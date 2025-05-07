Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в истории. Ямаль выделил легенду «Барселоны» – восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

«Я не сравниваю себя с Месси, потому что я не сравниваю себя ни с кем, а тем более с Лионелем. Я привык быть собой и наслаждаться самим собой. Я восхищаюсь Месси, в восторге от него. Месси – лучший игрок в истории, но я не сравниваю себя с ним», – сказал Ямаль.

Ранее легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил нынешнего лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля. Лео восхищается игрой 17-летнего испанца.

