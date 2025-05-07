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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Испания
07 мая 2025, 00:40 |
2850
2

Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»

Звезда «Барселоны» – о Лионеле Месси

07 мая 2025, 00:40 |
2850
2
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в истории. Ямаль выделил легенду «Барселоны» – восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

«Я не сравниваю себя с Месси, потому что я не сравниваю себя ни с кем, а тем более с Лионелем. Я привык быть собой и наслаждаться самим собой. Я восхищаюсь Месси, в восторге от него. Месси – лучший игрок в истории, но я не сравниваю себя с ним», – сказал Ямаль.

Ранее легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил нынешнего лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля. Лео восхищается игрой 17-летнего испанца.

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Ламин Ямаль Лионель Месси Барселона Интер Майами Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 2
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vruthiy-112
Кращий тільки Роналдо, а Мессі один з кращих.!!!
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