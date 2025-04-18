«Уже лучший в мире». Месси расхвалил вундеркинда Барселоны

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил нынешнего лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля. Лео увлекается игрой 17-летнего испанца.

«Впечатляет то, что Ямаль показывает, что он делает и что уже сделал. Он уже выиграл чемпионат Европы с Испанией.

Ему всего 17 лет, он растет и продолжит расти как футболист и вносить свой вклад в игру, как это делал я. Он обладает невероятными качествами и является одним из лучших игроков в мире», – сказал Месси.

Ранее Лионель Месси заговорил о возвращении в «Барселону», объяснив, почему избрал «Интер Майями».