«Уже лучший в мире». Месси расхвалил вундеркинда Барселоны
Лео увлекается игрой Ламина Ямаля
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил нынешнего лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля. Лео увлекается игрой 17-летнего испанца.
«Впечатляет то, что Ямаль показывает, что он делает и что уже сделал. Он уже выиграл чемпионат Европы с Испанией.
Ему всего 17 лет, он растет и продолжит расти как футболист и вносить свой вклад в игру, как это делал я. Он обладает невероятными качествами и является одним из лучших игроков в мире», – сказал Месси.
Ранее Лионель Месси заговорил о возвращении в «Барселону», объяснив, почему избрал «Интер Майями».
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