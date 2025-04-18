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  4. «Уже лучший в мире». Месси расхвалил вундеркинда Барселоны
Испания
18 апреля 2025, 14:28 |
903
1

«Уже лучший в мире». Месси расхвалил вундеркинда Барселоны

Лео увлекается игрой Ламина Ямаля

18 апреля 2025, 14:28 |
903
1
«Уже лучший в мире». Месси расхвалил вундеркинда Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси расхвалил нынешнего лидера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля. Лео увлекается игрой 17-летнего испанца.

«Впечатляет то, что Ямаль показывает, что он делает и что уже сделал. Он уже выиграл чемпионат Европы с Испанией.

Ему всего 17 лет, он растет и продолжит расти как футболист и вносить свой вклад в игру, как это делал я. Он обладает невероятными качествами и является одним из лучших игроков в мире», – сказал Месси.

Ранее Лионель Месси заговорил о возвращении в «Барселону», объяснив, почему избрал «Интер Майями».

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Лионель Месси Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sport.es
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felz
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