После суперматча. Стало известно, когда Реал объявит об уходе Анчелотти
По информации Marca, об отставке Карло станет известно после поединка с Барселоной
Мадридский Реал объявит об уходе 65-летнего специалиста Карло Анчелотти с поста главного тренера после матча с Барселоной.
По информации испанского издания Marca, королевский клуб попрощается с итальянским коучем 11 мая после Эль-Класико в 35-м туре Ла Лиги 2024/25. Источник утверждает, что сливочные и Анчелотти договорились о прекращении сотрудничества.
В руководстве Реала уверены, что эта информация добавит мотивации игрокам команды сыграть на максимум против извечных соперников.
Такая спешка с решением объявить об уходе Карло связанна с тем, что Анчелотти заключил соглашение с Бразильской конфедерацией футбола. В Бразилии хотят объявить о назначении итальянца до 18 мая – в этот день станет известна заявка селесао на матчи с Парагваем и Эквадором в квалификации чемпионата мира 2026.
Последний матч Ла Лиги 2024/25 Реал под руководством Анчелотти должен будет провести в воскресенье, 25 мая (встреча с Реалом Сосьедад).
Карло во второй раз возглавил Реал в 2021 году (впервые в период с 2013 по 2015 год). За все время он вместе со сливочными успел выиграть 15 трофеев: дважды Ла Лигу, дважды Кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, трижды Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА, дважды клубный чемпионат мира и один Межконтинентальный кубок.
Перед 35-м туром Реал идет на втором месте в таблице чемпионата Испании с 75 очками. У лидера Барселоны 79 пунктов.
Таблица Ла Лиги перед 35-м туром
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|34
|25
|4
|5
|91 - 33
|79
|2
|Реал Мадрид
|34
|23
|6
|5
|69 - 33
|75
|3
|Атлетико Мадрид
|34
|19
|10
|5
|56 - 27
|67
|4
|Атлетик Бильбао
|34
|16
|13
|5
|50 - 26
|61
|5
|Вильярреал
|34
|16
|10
|8
|60 - 47
|58
|6
|Бетис
|34
|16
|9
|9
|52 - 42
|57
|7
|Сельта
|34
|13
|7
|14
|52 - 52
|46
|8
|Райо Вальекано
|34
|11
|11
|12
|36 - 42
|44
|9
|Осасуна
|34
|10
|14
|10
|42 - 50
|44
|10
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|31 - 39
|44
|11
|Реал Сосьедад
|34
|12
|7
|15
|32 - 37
|43
|12
|Валенсия
|34
|10
|12
|12
|40 - 51
|42
|13
|Хетафе
|34
|10
|9
|15
|31 - 31
|39
|14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|36 - 44
|39
|15
|Жирона
|34
|10
|8
|16
|41 - 52
|38
|16
|Севилья
|34
|9
|11
|14
|37 - 46
|38
|17
|Алавес
|34
|8
|11
|15
|35 - 46
|35
|18
|Лас Пальмас
|34
|8
|8
|18
|40 - 56
|32
|19
|Леганес
|34
|6
|13
|15
|32 - 51
|31
|20
|Вальядолид
|34
|4
|4
|26
|25 - 83
|16
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