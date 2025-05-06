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Испания
06 мая 2025, 22:34 |
910
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После суперматча. Стало известно, когда Реал объявит об уходе Анчелотти

По информации Marca, об отставке Карло станет известно после поединка с Барселоной

06 мая 2025, 22:34 |
910
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После суперматча. Стало известно, когда Реал объявит об уходе Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский Реал объявит об уходе 65-летнего специалиста Карло Анчелотти с поста главного тренера после матча с Барселоной.

По информации испанского издания Marca, королевский клуб попрощается с итальянским коучем 11 мая после Эль-Класико в 35-м туре Ла Лиги 2024/25. Источник утверждает, что сливочные и Анчелотти договорились о прекращении сотрудничества.

В руководстве Реала уверены, что эта информация добавит мотивации игрокам команды сыграть на максимум против извечных соперников.

Такая спешка с решением объявить об уходе Карло связанна с тем, что Анчелотти заключил соглашение с Бразильской конфедерацией футбола. В Бразилии хотят объявить о назначении итальянца до 18 мая – в этот день станет известна заявка селесао на матчи с Парагваем и Эквадором в квалификации чемпионата мира 2026.

Последний матч Ла Лиги 2024/25 Реал под руководством Анчелотти должен будет провести в воскресенье, 25 мая (встреча с Реалом Сосьедад).

Карло во второй раз возглавил Реал в 2021 году (впервые в период с 2013 по 2015 год). За все время он вместе со сливочными успел выиграть 15 трофеев: дважды Ла Лигу, дважды Кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, трижды Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА, дважды клубный чемпионат мира и один Межконтинентальный кубок.

Перед 35-м туром Реал идет на втором месте в таблице чемпионата Испании с 75 очками. У лидера Барселоны 79 пунктов.

Таблица Ла Лиги перед 35-м туром

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 34 25 4 5 91 - 33 79
2 Реал Мадрид 34 23 6 5 69 - 33 75
3 Атлетико Мадрид 34 19 10 5 56 - 27 67
4 Атлетик Бильбао 34 16 13 5 50 - 26 61
5 Вильярреал 34 16 10 8 60 - 47 58
6 Бетис 34 16 9 9 52 - 42 57
7 Сельта 34 13 7 14 52 - 52 46
8 Райо Вальекано 34 11 11 12 36 - 42 44
9 Осасуна 34 10 14 10 42 - 50 44
10 Мальорка 34 12 8 14 31 - 39 44
11 Реал Сосьедад 34 12 7 15 32 - 37 43
12 Валенсия 34 10 12 12 40 - 51 42
13 Хетафе 34 10 9 15 31 - 31 39
14 Эспаньол 34 10 9 15 36 - 44 39
15 Жирона 34 10 8 16 41 - 52 38
16 Севилья 34 9 11 14 37 - 46 38
17 Алавес 34 8 11 15 35 - 46 35
18 Лас Пальмас 34 8 8 18 40 - 56 32
19 Леганес 34 6 13 15 32 - 51 31
20 Вальядолид 34 4 4 26 25 - 83 16
Полная таблица

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Карло Анчелотти Барселона Ла Лига Реал Мадрид Барселона - Реал отставка
Даниил Агарков Источник: Marca
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Mark4854590
Реал завжди прагне максимуму і навіть тренер зі стількома трофеями може бути звільнений за виліт в 1/4 ЛЧ, поразку у фіналі Кубка та потенційне друге місце у чемпіонаті
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