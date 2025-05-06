После суперматча. Стало известно, когда Реал объявит об уходе Анчелотти

Мадридский Реал объявит об уходе 65-летнего специалиста Карло Анчелотти с поста главного тренера после матча с Барселоной.

По информации испанского издания Marca, королевский клуб попрощается с итальянским коучем 11 мая после Эль-Класико в 35-м туре Ла Лиги 2024/25. Источник утверждает, что сливочные и Анчелотти договорились о прекращении сотрудничества.

В руководстве Реала уверены, что эта информация добавит мотивации игрокам команды сыграть на максимум против извечных соперников.

Такая спешка с решением объявить об уходе Карло связанна с тем, что Анчелотти заключил соглашение с Бразильской конфедерацией футбола. В Бразилии хотят объявить о назначении итальянца до 18 мая – в этот день станет известна заявка селесао на матчи с Парагваем и Эквадором в квалификации чемпионата мира 2026.

Последний матч Ла Лиги 2024/25 Реал под руководством Анчелотти должен будет провести в воскресенье, 25 мая (встреча с Реалом Сосьедад).

Карло во второй раз возглавил Реал в 2021 году (впервые в период с 2013 по 2015 год). За все время он вместе со сливочными успел выиграть 15 трофеев: дважды Ла Лигу, дважды Кубок Испании, дважды Суперкубок Испании, трижды Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА, дважды клубный чемпионат мира и один Межконтинентальный кубок.

Перед 35-м туром Реал идет на втором месте в таблице чемпионата Испании с 75 очками. У лидера Барселоны 79 пунктов.

Таблица Ла Лиги перед 35-м туром