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  4. ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 22:24 |
1499
3

ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера

Колумбиец будет играть в Киеве под 17 игровым номером

06 мая 2025, 22:24 |
1499
3
ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с колумбийцем Анхелем Торресом. Об этом пишет клубная пресс-служба киевлян.

По официальной информации, Вингер будет выступать в расположении «бело-синих» под 17 игровым номером.Контракт с южноамериканским легионером, имевший статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Последним клубом Торреса стал «Сентрал Кост Маринерс» – команда, которая при его участии стала чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов).

Недавно Анхеля Торреса оправдали в скандальном деле по изнасилованию.

ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера

ФК Динамо Киев. Анхель Торрес
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

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Динамо Киев трансферы свободный агент трансферы УПЛ Анхель Торрес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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ZANREGENT
Будет киевским ди Мария
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+1
Oleksandr
Так всім байдуже на це ФК ОПЗЖ, що цілих 0 коментарів 😁😁😁 коли будь хто приходить у найкращий клуб країни - Шахтар, то сотні відразу 😎
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-3
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