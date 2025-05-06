Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с колумбийцем Анхелем Торресом. Об этом пишет клубная пресс-служба киевлян.

По официальной информации, Вингер будет выступать в расположении «бело-синих» под 17 игровым номером.Контракт с южноамериканским легионером, имевший статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.

Последним клубом Торреса стал «Сентрал Кост Маринерс» – команда, которая при его участии стала чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов).

Недавно Анхеля Торреса оправдали в скандальном деле по изнасилованию.

ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера

ФК Динамо Киев. Анхель Торрес