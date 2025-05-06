ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера
Колумбиец будет играть в Киеве под 17 игровым номером
Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с колумбийцем Анхелем Торресом. Об этом пишет клубная пресс-служба киевлян.
По официальной информации, Вингер будет выступать в расположении «бело-синих» под 17 игровым номером.Контракт с южноамериканским легионером, имевший статус свободного агента, будет действовать в течение трех лет – до июня 2028 года.
Последним клубом Торреса стал «Сентрал Кост Маринерс» – команда, которая при его участии стала чемпионом Австралии (23 матча, 13 голов).
Недавно Анхеля Торреса оправдали в скандальном деле по изнасилованию.
ФОТО. Динамо презентовало скандального колумбийского вингера
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