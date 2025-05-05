Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потенциальный новичок Динамо оправдан по делу о сексуальном насилии
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 23:20 |
192
0

Потенциальный новичок Динамо оправдан по делу о сексуальном насилии

Анхель Торрес из-за уголовного производства был отстранен от футбола в Австралии

05 мая 2025, 23:20 |
192
0
Потенциальный новичок Динамо оправдан по делу о сексуальном насилии
IMAGO

25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес, которым интересуется киевское «Динамо», уже в центре скандальных новостей.

Экс-игрок австралийского клуба «Сентрал Коаст» был фигурантом по делу о сексуальном насилии над девушкой, с которой познакомился в ночном клубе города Терригал (Австралия) в марте 2024 года.

По версии следствия, 21-летняя девушка согласилась после вечеринки поехать с Торресом домой, однако от интимной близости с футболистом отказалась.

Однако мужчина решил достичь своей цели, и интим все же состоялся.

Сторона защиты настаивала, что все было по взаимному согласию. В итоге суд, заслушав все стороны, оправдал Анхеля Торреса.

Кстати, из-за этого дела «Сентрал Коаст» разорвал контракт с футболистом, а также его отстранили от выступлений в А-Лиге.

Сейчас он находится в статусе свободного агента, и его называют потенциальным новичком киевского «Динамо».

По теме:
Не смотри футбол в мае: все равно не будет ничего интересного
Известно, за какую сумму Динамо готово продать Шапаренко
Просмотр продолжается. Форвард из Колумбии поучаствовал в тренировке Динамо
Анхель Торрес домашнее насилие суд криминал Динамо Киев
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Футбол | 05 мая 2025, 03:13 6
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной

Карло провел разговор с украинским вратарем

Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05 мая 2025, 09:03 14
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»

Британец пригрозил закончить карьеру Усика

Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Футбол | 05.05.2025, 08:40
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
Война | 05.05.2025, 16:00
Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
Динамо сообщило о смерти фаната Француза, который ушел на войну
Довбик вряд ли еще раз сыграет за этот клуб. Инсайдер рассказал детали
Футбол | 05.05.2025, 22:36
Довбик вряд ли еще раз сыграет за этот клуб. Инсайдер рассказал детали
Довбик вряд ли еще раз сыграет за этот клуб. Инсайдер рассказал детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 102
Хоккей
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
04.05.2025, 09:35 6
Футбол
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 9
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
03.05.2025, 22:31 3
Футбол
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем