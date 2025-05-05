Потенциальный новичок Динамо оправдан по делу о сексуальном насилии

25-летний колумбийский вингер Анхель Торрес, которым интересуется киевское «Динамо», уже в центре скандальных новостей.

Экс-игрок австралийского клуба «Сентрал Коаст» был фигурантом по делу о сексуальном насилии над девушкой, с которой познакомился в ночном клубе города Терригал (Австралия) в марте 2024 года.

По версии следствия, 21-летняя девушка согласилась после вечеринки поехать с Торресом домой, однако от интимной близости с футболистом отказалась.

Однако мужчина решил достичь своей цели, и интим все же состоялся.

Сторона защиты настаивала, что все было по взаимному согласию. В итоге суд, заслушав все стороны, оправдал Анхеля Торреса.

Кстати, из-за этого дела «Сентрал Коаст» разорвал контракт с футболистом, а также его отстранили от выступлений в А-Лиге.

Сейчас он находится в статусе свободного агента, и его называют потенциальным новичком киевского «Динамо».