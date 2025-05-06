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  4. СИННЕР: «Я видел фотографии, но там ничего серьезного. Я не в отношених»
ATP
06 мая 2025, 17:58 | Обновлено 06 мая 2025, 18:18
758
3

СИННЕР: «Я видел фотографии, но там ничего серьезного. Я не в отношених»

Янник уже разошелся с Анной Калинской, и ему приписали роман с другой россиянкой...

06 мая 2025, 17:58 | Обновлено 06 мая 2025, 18:18
758
3
СИННЕР: «Я видел фотографии, но там ничего серьезного. Я не в отношених»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии отбыл срок дисквалификации и теперь может выступать в Туре, тренироваться и проводить пресс-конференции.

Перед стартом Мастерса в Риме, где Янник будет первым сеяным, у теннисиста спросили про совместные фотографии с 31-летней российской моделью Ларою Лейто (настоящие имя – Лариса Тяка).

«Внимание ко мне очень велико, даже за пределами корта. Я был очень удивлен, увидев некоторые фотографии, но там ничего серьезного, и я не нахожусь в отношениях».

В конце апреля итальянские СМИ опубликовали снимки Янника с Ларой в Монте-Карло. Тяка родилась в москве, но долгое время живет в Монако. С 2012 по 2018 год встречалась с актером Эдрианом Броуди.

А бывшая Синнер – теннисистка из страны 404 Анна Калинская. Они часто ходили друг к другу на матчи, но, судя по всему, разошлись.

ФОТО. Янник Синнер вместе с Ларой Лейто

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фото Янник Синнер lifestyle Анна Калинская ATP Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Александр Шевченко
Какая разница кого ипет этот спустившийся с Альп гер-хер доппингист?
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+2
Mystic_Healer
давайте ще 10 статей про цього дауна.. бо ж мало
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+1
Muskrat2
Хвойда звичайна, московська, валютна. 
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+1
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