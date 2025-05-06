СИННЕР: «Я видел фотографии, но там ничего серьезного. Я не в отношених»
Янник уже разошелся с Анной Калинской, и ему приписали роман с другой россиянкой...
Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии отбыл срок дисквалификации и теперь может выступать в Туре, тренироваться и проводить пресс-конференции.
Перед стартом Мастерса в Риме, где Янник будет первым сеяным, у теннисиста спросили про совместные фотографии с 31-летней российской моделью Ларою Лейто (настоящие имя – Лариса Тяка).
«Внимание ко мне очень велико, даже за пределами корта. Я был очень удивлен, увидев некоторые фотографии, но там ничего серьезного, и я не нахожусь в отношениях».
В конце апреля итальянские СМИ опубликовали снимки Янника с Ларой в Монте-Карло. Тяка родилась в москве, но долгое время живет в Монако. С 2012 по 2018 год встречалась с актером Эдрианом Броуди.
А бывшая Синнер – теннисистка из страны 404 Анна Калинская. Они часто ходили друг к другу на матчи, но, судя по всему, разошлись.
ФОТО. Янник Синнер вместе с Ларой Лейто
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