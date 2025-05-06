Синнер озвучил цель на турнир ATP в Риме. Итальянец вернулся после бана

Итальянский теннисист Янник Синнер, отбывший дисквалификацию за допинг, озвучил свою цель на турнир ATP в Риме. Спортсмен заявил, что у него нет завышенных ожиданий.

«Я не мог посещать никаких спортивных событий вживую. Не знаю, сколько людей знают об этом, но я не мог пойти на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч или следить за велогонками своих друзей.

Или же по автоспорту. Это для меня было самым трудным. Но, судя по всему, я старался использовать это время как можно лучше. Также рад был провести больше времени с семьей.

Что касается турнира в Риме, то должен сказать, что у меня невысокие ожидания от него. Я так долго не выступал и не имею никакого представления о том, как я буду играть», – сказал Янник.

23-летний итальянец был отстранен по согласию с WADA на период с 9 февраля по 4 мая.Турнир ATP 1000 в Риме пройдет с 7 по 18 мая.