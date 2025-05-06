Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер озвучил цель на турнир ATP в Риме. Итальянец вернулся после бана
ATP
06 мая 2025, 09:43 |
76
0

Синнер озвучил цель на турнир ATP в Риме. Итальянец вернулся после бана

У итальянца нет завышенных ожиданий

06 мая 2025, 09:43 |
76
0
Синнер озвучил цель на турнир ATP в Риме. Итальянец вернулся после бана
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер, отбывший дисквалификацию за допинг, озвучил свою цель на турнир ATP в Риме. Спортсмен заявил, что у него нет завышенных ожиданий.

«Я не мог посещать никаких спортивных событий вживую. Не знаю, сколько людей знают об этом, но я не мог пойти на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч или следить за велогонками своих друзей.

Или же по автоспорту. Это для меня было самым трудным. Но, судя по всему, я старался использовать это время как можно лучше. Также рад был провести больше времени с семьей.

Что касается турнира в Риме, то должен сказать, что у меня невысокие ожидания от него. Я так долго не выступал и не имею никакого представления о том, как я буду играть», – сказал Янник.

23-летний итальянец был отстранен по согласию с WADA на период с 9 февраля по 4 мая.Турнир ATP 1000 в Риме пройдет с 7 по 18 мая.

По теме:
Синнер тренировался при заполненных трибунах под бурные крики «Оле, оле!»
«Подарок» Алькарасу. У первой ракетки мира завершился срок дисквалификации
Победитель Australian Open-2025 определился с первой тренировкой
Янник Синнер ATP Рим допинг WADA
Олег Вахоцкий Источник: Daily Express
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере
Теннис | 04 мая 2025, 22:25 1
Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере
Каспер Рууд выиграл свой крупнейший титул и первый Мастерс в карьере

Норвежец переиграл пятого сеяного британца Джека Дрейпера

Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Футбол | 06 мая 2025, 02:00 6
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»

Габриэле Конфлитти не смог однозначно оценить игру украинца

Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Футбол | 05.05.2025, 18:45
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Футбол | 05.05.2025, 17:49
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06.05.2025, 07:21
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 3
Футбол
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Финал закончился со счетом 7:0
ЧМ по хоккею U-18. Финал закончился со счетом 7:0
04.05.2025, 13:19
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем