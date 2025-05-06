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  4. С кем сыграет Синнер? Без Джоковича: жеребьевка Мастерса в Риме
ATP
06 мая 2025, 15:11 |
174
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С кем сыграет Синнер? Без Джоковича: жеребьевка Мастерса в Риме

Матчи основной сетки турнира АТР 1000 в столице Италии пройдут с 7 по 18 мая

06 мая 2025, 15:11 |
174
0
С кем сыграет Синнер? Без Джоковича: жеребьевка Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

5 мая состоялась жеребьевка грунтового турнира АТР 1000 в Риме.

Первый номер посева получил Янник Синнер, для которого это будет первый турнир после дисквалификации. Янник начнет выступления со второго раунда, где встретится либо с Мариано Навоне, либо с Федерико Чиной.

Действующим чемпион Рима – Александр Зверев. Немец в статусе второго сеяного в 1/32 финала проведет поединок или против Камило Уго Карабелли, или против квалифаера.

Карлос Алькарас – третий сеяный. Звездный испанец начнет выступления на Мастерсе с матча против победителя противостояния Йосихито Нисиока – Ян-Леннард Штруфф.

Отметим также четвертого и пятого сеяных – Тейлора Фритца и Джека Дрейпера. У Фритца во втором круге возможен или Габриэль Диалло, или Маркос Хирон, а у Дрейпера – Бу Юнчаокете или Лучано Дардери.

Легендарный Новак Джокович не сыграет в Риме. Об этом стало известно 29 апреля – серб не назвал причины снятия.

Матчи основной сетки Мастерса в Риме пройдут с 7 по 18 мая. Пресс-служба турнира также объявила, что Синнер проведет свой первый поединок 10 мая.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [6]
  • Тейлор Фритц [4] – Алекс де Минаур [7]
  • Джек Дрейпер [5] – Карлос Алькарас [3]
  • Лоренцо Музетти [8] – Александр Зверев [2]

Сетка Мастерса в Риме:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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