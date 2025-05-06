С кем сыграет Синнер? Без Джоковича: жеребьевка Мастерса в Риме

5 мая состоялась жеребьевка грунтового турнира АТР 1000 в Риме.

Первый номер посева получил Янник Синнер, для которого это будет первый турнир после дисквалификации. Янник начнет выступления со второго раунда, где встретится либо с Мариано Навоне, либо с Федерико Чиной.

Действующим чемпион Рима – Александр Зверев. Немец в статусе второго сеяного в 1/32 финала проведет поединок или против Камило Уго Карабелли, или против квалифаера.

Карлос Алькарас – третий сеяный. Звездный испанец начнет выступления на Мастерсе с матча против победителя противостояния Йосихито Нисиока – Ян-Леннард Штруфф.

Отметим также четвертого и пятого сеяных – Тейлора Фритца и Джека Дрейпера. У Фритца во втором круге возможен или Габриэль Диалло, или Маркос Хирон, а у Дрейпера – Бу Юнчаокете или Лучано Дардери.

Легендарный Новак Джокович не сыграет в Риме. Об этом стало известно 29 апреля – серб не назвал причины снятия.

Матчи основной сетки Мастерса в Риме пройдут с 7 по 18 мая. Пресс-служба турнира также объявила, что Синнер проведет свой первый поединок 10 мая.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [6]

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [6] Тейлор Фритц [4] – Алекс де Минаур [7]

Тейлор Фритц [4] – Алекс де Минаур [7] Джек Дрейпер [5] – Карлос Алькарас [3]

Джек Дрейпер [5] – Карлос Алькарас [3] Лоренцо Музетти [8] – Александр Зверев [2]

Сетка Мастерса в Риме: