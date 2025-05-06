Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом. Травмы нет?
Лига чемпионов
06 мая 2025, 11:56 | Обновлено 06 мая 2025, 11:59
236
1

ФОТО. Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом. Травмы нет?

Усман во всю готовится ко второй встрече в полуфинале ЛЧ

06 мая 2025, 11:56 | Обновлено 06 мая 2025, 11:59
236
1
ФОТО. Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом. Травмы нет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

7 мая на столичной арене Франции «Парк де Пренс» состоится второй матч между клубами ПСЖ и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов. По результатам первой встречи клуб из Парижа переиграл своего соперника со счетом 1:0.

После первого матча лидер ПСЖ Усман Дембеле получил повреждение, о чем заявил главный тренер команды. Эта информация породила множество слухов о вероятном отсутствии Усмана в ответном матче.

Несмотря на это, Дембеле появился на командной тренировке за день до матча, продемонстрировав собственную готовность к поединку.

ФОТО. Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом. Травмы нет?

По теме:
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
В матче с Интером Рафинья может побить рекорд Криштиану Роналду
Шанс для Интера? Барселона не побеждает в полуфиналах ЛЧ на выезде 14 лет
ПСЖ Арсенал Лондон Лига чемпионов Усман Дембеле ПСЖ - Арсенал фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

1 из Динамо, 2 из Шахтера. Названа символическая сборная 27-го тура УПЛ
Футбол | 06 мая 2025, 12:24 0
1 из Динамо, 2 из Шахтера. Названа символическая сборная 27-го тура УПЛ
1 из Динамо, 2 из Шахтера. Названа символическая сборная 27-го тура УПЛ

Также определен лучший игрок и тренер

Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Футбол | 05 мая 2025, 18:45 0
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера

Жерар Мартин не выйдет в стартовом составе

Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Футбол | 06.05.2025, 02:00
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Война | 06.05.2025, 08:47
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Футбол | 06.05.2025, 08:49
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Можливо вже відновився. А в матчі чемпіонату Франції ПСЖ грав не зовсім основним складом
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 48
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
05.05.2025, 19:24 4
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
05.05.2025, 00:21
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем