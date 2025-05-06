ФОТО. Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом. Травмы нет?
Усман во всю готовится ко второй встрече в полуфинале ЛЧ
7 мая на столичной арене Франции «Парк де Пренс» состоится второй матч между клубами ПСЖ и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов. По результатам первой встречи клуб из Парижа переиграл своего соперника со счетом 1:0.
После первого матча лидер ПСЖ Усман Дембеле получил повреждение, о чем заявил главный тренер команды. Эта информация породила множество слухов о вероятном отсутствии Усмана в ответном матче.
Несмотря на это, Дембеле появился на командной тренировке за день до матча, продемонстрировав собственную готовность к поединку.
ФОТО. Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом. Травмы нет?
Travail. 😤#UCL pic.twitter.com/HU4ukEk8Gv— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 5, 2025
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