7 мая на столичной арене Франции «Парк де Пренс» состоится второй матч между клубами ПСЖ и «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов. По результатам первой встречи клуб из Парижа переиграл своего соперника со счетом 1:0.

После первого матча лидер ПСЖ Усман Дембеле получил повреждение, о чем заявил главный тренер команды. Эта информация породила множество слухов о вероятном отсутствии Усмана в ответном матче.

Несмотря на это, Дембеле появился на командной тренировке за день до матча, продемонстрировав собственную готовность к поединку.

ФОТО. Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом. Травмы нет?