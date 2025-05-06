В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина
Джанни Инфантино открыто заявил, что болеет за миланский клуб
6 и 7 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги чемпионов, по итогам которых определятся две команды, которые сыграют в финале престижного турнира.
В первых поединках английский «Арсенал» уступил французскому ПСЖ (0:1), а испанская «Барселона» и итальянский «Интер» не сумели определить победителя (3:3).
Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне сделал неожиданное заявление – признался, что болеет за «Интер» и хочет видеть его в финале Лиги чемпионов. Эти слова разозлили многих болельщиков «Барселоны», однако они нашли причину, почему функционер болеет за миланский клуб.
Дело в том, что среди четырех полуфиналистов только два клуба – «Интер» и ПСЖ – примут участие в Клубном чемпионате мира. Инфантино хочет повысить статус будущего турнира, а для этого ему необходимо, чтобы действующий победитель Лиги чемпионов сыграл в КЧС.
По этой причине, в ФИФА надеются, что в финал выйдут команды из Италии и Франции, а не «Барселона» и «Арсенал».
El comunicado de Infantino pretende darle más marketing al Mundial de Clubes. Para la FIFA, sería mejor que los finalistas fueran dos clubes participantes en el torneo (PSG e Inter) en lugar de dos equipos que no participarían (Barcelona y Arsenal). pic.twitter.com/R3ehXtmDSO— Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 5, 2025
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