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  4. В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина
Лига чемпионов
06 мая 2025, 09:33 |
1425
1

В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина

Джанни Инфантино открыто заявил, что болеет за миланский клуб

06 мая 2025, 09:33 |
1425
1
В ФИФА надеются, что в Лиге чемпионов победят ПСЖ или Интер. Есть причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

6 и 7 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги чемпионов, по итогам которых определятся две команды, которые сыграют в финале престижного турнира.

В первых поединках английский «Арсенал» уступил французскому ПСЖ (0:1), а испанская «Барселона» и итальянский «Интер» не сумели определить победителя (3:3).

Президент ФИФА Джанни Инфантино накануне сделал неожиданное заявление – признался, что болеет за «Интер» и хочет видеть его в финале Лиги чемпионов. Эти слова разозлили многих болельщиков «Барселоны», однако они нашли причину, почему функционер болеет за миланский клуб.

Дело в том, что среди четырех полуфиналистов только два клуба – «Интер» и ПСЖ – примут участие в Клубном чемпионате мира. Инфантино хочет повысить статус будущего турнира, а для этого ему необходимо, чтобы действующий победитель Лиги чемпионов сыграл в КЧС.

По этой причине, в ФИФА надеются, что в финал выйдут команды из Италии и Франции, а не «Барселона» и «Арсенал».

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Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ - Арсенал Арсенал Лондон Интер Милан Интер - Барселона Барселона Джанни Инфантино ФИФА
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Мы думали, что Блаттер был исчадием ада, мошенником, взяточником и вором... Но Инфантино переплюнул его с первых дней руководства ФИФА. Но чует мое сердце, что он закончит свое царствование еще хуже чем Блаттер...
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