ФОТО. Пятикратная чемпионка Уимблдона посетила стилизованый бал Met Gala

Пятикратная победительница Уимблдонского турнира в одиночном разряде и четырехкратная олимпийская чемпионка Винус Уильямс объединилась с Lacoste, чтобы блистать на балу Института костюма Met Gala.

Вечером 5 мая в Нью-Йорке бывшая первая ракетка мира и семикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде «подала свой очередной эйс». Вместе с Пелагией Лолотурос, креативным директором бренда Lacoste, Уильямс появилась на балу Института костюма Met Gala в изумрудно-зеленом наряде, который стал настоящим подтверждением того, что «теннискор» (теннисный стиль) окончательно закрепился в мире высокой моды.

Можно смело сказать, что легенда мирового тенниса безупречно справилась с дресс-кодом вечера – «Сшито для вас».