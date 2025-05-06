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06 мая 2025, 10:14 | Обновлено 06 мая 2025, 10:15
342
0

ФОТО. Пятикратная чемпионка Уимблдона посетила стилизованый бал Met Gala

Винус Уильямс появилась на балу Института костюма в Нью-Йорке

06 мая 2025, 10:14 | Обновлено 06 мая 2025, 10:15
342
0
ФОТО. Пятикратная чемпионка Уимблдона посетила стилизованый бал Met Gala
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Пятикратная победительница Уимблдонского турнира в одиночном разряде и четырехкратная олимпийская чемпионка Винус Уильямс объединилась с Lacoste, чтобы блистать на балу Института костюма Met Gala.

Вечером 5 мая в Нью-Йорке бывшая первая ракетка мира и семикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде «подала свой очередной эйс». Вместе с Пелагией Лолотурос, креативным директором бренда Lacoste, Уильямс появилась на балу Института костюма Met Gala в изумрудно-зеленом наряде, который стал настоящим подтверждением того, что «теннискор» (теннисный стиль) окончательно закрепился в мире высокой моды.

Можно смело сказать, что легенда мирового тенниса безупречно справилась с дресс-кодом вечера – «Сшито для вас».

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Винус Уильямс фото
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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