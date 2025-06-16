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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Интер – Барса? Трудно найти нужные слова»
Лига чемпионов
16 июня 2025, 03:47 |
19
0

Жозе МОУРИНЬО: «Интер – Барса? Трудно найти нужные слова»

Наставник вспомнил противостояние в 2010 году

16 июня 2025, 03:47 |
19
0
Жозе МОУРИНЬО: «Интер – Барса? Трудно найти нужные слова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый тренер Жозе Моуриньо вспомнил полуфинальное противостояние Лиги чемпионов в 2010 году между «Интером» и «Барселоной».

«Трудно найти нужные слова, чтобы описать то, что произошло. Мы что-то невероятное почувствовали после второго матча. Это навсегда останется в нашей памяти.

Не могло произойти что-то более эпическое. Матч в Милане был идеальным, а затем была битва на Камп Ноу, – вспомнил Моуриньо.

В 2010 году «Интер» прошел в полуфинале Лиги чемпионов «Барселону», а в финале победил «Баварию» (2:0).

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Жозе Моуриньо Интер Милан Барселона Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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