Жозе МОУРИНЬО: «Интер – Барса? Трудно найти нужные слова»
Наставник вспомнил противостояние в 2010 году
Именитый тренер Жозе Моуриньо вспомнил полуфинальное противостояние Лиги чемпионов в 2010 году между «Интером» и «Барселоной».
«Трудно найти нужные слова, чтобы описать то, что произошло. Мы что-то невероятное почувствовали после второго матча. Это навсегда останется в нашей памяти.
Не могло произойти что-то более эпическое. Матч в Милане был идеальным, а затем была битва на Камп Ноу, – вспомнил Моуриньо.
В 2010 году «Интер» прошел в полуфинале Лиги чемпионов «Барселону», а в финале победил «Баварию» (2:0).
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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