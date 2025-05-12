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  4. Реал определил основную задачу после катастрофы в матче с Барселоной
Испания
12 мая 2025, 01:37 |
172
0

Реал определил основную задачу после катастрофы в матче с Барселоной

«Галактикос» хотят купить защитника

12 мая 2025, 01:37 |
172
0
Реал определил основную задачу после катастрофы в матче с Барселоной
ФК Реал Мадрид

Мадридский футбольный клуб «Реал» определил первоочередную задачу на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, «Реал» будет стараться как можно быстрее завершить подписание именитого центрального защитника. «Галактикос» в этом сезоне столкнулись с большой нехваткой кадров на эту позицию из-за постоянных травм Эдера Милитао и Давида Алабы.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеке «бланкос» Арде Гюлере и заявил, что будущее «королевского клуба» именно за этим игроком.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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