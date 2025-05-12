Реал определил основную задачу после катастрофы в матче с Барселоной

Мадридский футбольный клуб «Реал» определил первоочередную задачу на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, «Реал» будет стараться как можно быстрее завершить подписание именитого центрального защитника. «Галактикос» в этом сезоне столкнулись с большой нехваткой кадров на эту позицию из-за постоянных травм Эдера Милитао и Давида Алабы.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о хавбеке «бланкос» Арде Гюлере и заявил, что будущее «королевского клуба» именно за этим игроком.