05.05.2025 14:00 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига05 мая 2025, 14:23 | Обновлено 05 мая 2025, 15:57
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Колос-2 – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 14:00 видеотрансляции матча 16-го тура Второй лиги
05 мая 2025, 14:23 | Обновлено 05 мая 2025, 15:57
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5 мая проходит заключительный матч 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 16-й тур, 5 мая 2025
14:00. Колос-2 Ковалевка – Александрия-2
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