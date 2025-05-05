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  4. Колос-2 – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
05.05.2025 14:00 – FT 1 : 1
Александрия-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
05 мая 2025, 14:23 | Обновлено 05 мая 2025, 15:57
170
0

Колос-2 – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 14:00 видеотрансляции матча 16-го тура Второй лиги

05 мая 2025, 14:23 | Обновлено 05 мая 2025, 15:57
170
0
Колос-2 – Александрия-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

5 мая проходит заключительный матч 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 16-й тур, 5 мая 2025

14:00. Колос-2 Ковалевка – Александрия-2

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Колос-2 Ковалевка Александрия-2
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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